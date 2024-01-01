Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 22 листопада
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 22 листопада.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 22 листопада
Луцьк
Прогноз погоди на 22 листопада
Луцьк
Хмарно. Вночі без істотних опадів. Вдень сніг, мокрий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-3° морозу, вдень від 1° морозу до 1° тепла.
Волинська область
Хмарно. Вночі без істотних опадів. Вдень сніг, мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 0-5° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 22 листопада
Луцьк
Прогноз погоди на 22 листопада
Луцьк
Хмарно. Вночі без істотних опадів. Вдень сніг, мокрий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-3° морозу, вдень від 1° морозу до 1° тепла.
Волинська область
Хмарно. Вночі без істотних опадів. Вдень сніг, мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 0-5° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.
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