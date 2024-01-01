Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 22 листопада

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 22 листопада
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 22 листопада.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

Прогноз погоди на 22 листопада

Луцьк

Прогноз погоди на 22 листопада

Луцьк

Хмарно. Вночі без істотних опадів. Вдень сніг, мокрий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-3° морозу, вдень від 1° морозу до 1° тепла.

Волинська область

Хмарно. Вночі без істотних опадів. Вдень сніг, мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 0-5° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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