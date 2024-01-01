Третя світова війна розпочалася у 2024 році, - Залужний

Валерій Залужний вважає, що після прямого залучення автократичних союзників Росії у війну проти України можна вважати, що розпочалася Третя світова війна.



Таку думку він висловив під час виступу на церемонії нагородження УП-100, передає



«Я вважаю, що у 2024 році ми можемо абсолютно точно вважати, що розпочалася Третя світова війна. Тому що в 2024 році перед Україною вже стоїть не Росія. Перед Україною стоять солдати з Північної Кореї. Давайте казати чесно. Вже в Україні абсолютно відкрито, нічого не соромлячись, вбивають цивільних людей іранські "Шахеди". Вже в Україну летять ракети саме північнокорейського виробництва, і вони про це відкрито заявляють. В Україні підриваються китайські снаряди, в ракетах російських застосовуються китайські деталі», – зазначив Залужний.



На його думку, більшість військових погодяться, що всі перераховані фактори дають підставу говорити, що світова війна почалася і світ має готуватися до цього.



«Те, чого так довго очікували, воно вже почалось. Але хочу сказати, що сам Бог дає шанс, не тільки Україні, а й у всьому світу, щоб зараз ще встигнути зробити правильні висновки. Можна все ще зупинити ось тут, на території України. Але цього не хочуть розуміти чомусь наші партнери. Очевидно, що в України уже забагато ворогів. Україна за рахунок технологій буде виживати, але невідомо, чи вона зможе самотужки перемогти у цій битві. Тому я вважаю, що світова війна, ласкаво просимо – вона почалася», – додав колишній головнокомандувач ЗСУ.



Як повідомлялося, раніше Президент Володимир Зеленський припустив, що Україна може програти у війні проти РФ, якщо США скоротять допомогу Києву.



За словами Зеленського, Північна Корея вже передала Російській Федерації велику кількість озброєння для війни проти України, зокрема як мінімум 3,5 млн артилерійських боєприпасів 155-го калібру, а також ракети. Українська сторона має усі докази цього. За даними Пентагону, понад 10 тис. північнокорейських солдатів на сьогодні перебувають у Курській області, щоб допомогти Росії продовжувати війну проти України.



Президент також повідомив, що представники Ірану були присутні під час перших атак «Шахедів» по містах України, адже на початку майже ніхто з росіян не міг керувати відповідною зброєю.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Посол України у Великій Британії, колишній головнокомандувач ЗСУвважає, що після прямого залучення автократичних союзників Росії у війну проти України можна вважати, що розпочалася Третя світова війна.Таку думку він висловив під час виступу на церемонії нагородження УП-100, передає Укрінформ «Я вважаю, що у 2024 році ми можемо абсолютно точно вважати, що розпочалася Третя світова війна. Тому що в 2024 році перед Україною вже стоїть не Росія. Перед Україною стоять солдати з Північної Кореї. Давайте казати чесно. Вже в Україні абсолютно відкрито, нічого не соромлячись, вбивають цивільних людей іранські "Шахеди". Вже в Україну летять ракети саме північнокорейського виробництва, і вони про це відкрито заявляють. В Україні підриваються китайські снаряди, в ракетах російських застосовуються китайські деталі», – зазначив Залужний.На його думку, більшість військових погодяться, що всі перераховані фактори дають підставу говорити, що світова війна почалася і світ має готуватися до цього.«Те, чого так довго очікували, воно вже почалось. Але хочу сказати, що сам Бог дає шанс, не тільки Україні, а й у всьому світу, щоб зараз ще встигнути зробити правильні висновки. Можна все ще зупинити ось тут, на території України. Але цього не хочуть розуміти чомусь наші партнери. Очевидно, що в України уже забагато ворогів. Україна за рахунок технологій буде виживати, але невідомо, чи вона зможе самотужки перемогти у цій битві. Тому я вважаю, що світова війна, ласкаво просимо – вона почалася», – додав колишній головнокомандувач ЗСУ.Як повідомлялося, раніше Президентприпустив, що Україна може програти у війні проти РФ, якщо США скоротять допомогу Києву.За словами Зеленського, Північна Корея вже передала Російській Федерації велику кількість озброєння для війни проти України, зокрема як мінімум 3,5 млн артилерійських боєприпасів 155-го калібру, а також ракети. Українська сторона має усі докази цього. За даними Пентагону, понад 10 тис. північнокорейських солдатів на сьогодні перебувають у Курській області, щоб допомогти Росії продовжувати війну проти України.Президент також повідомив, що представники Ірану були присутні під час перших атак «Шахедів» по містах України, адже на початку майже ніхто з росіян не міг керувати відповідною зброєю.

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