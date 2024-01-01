Перший сніг на дорогах – поради для водіїв

Снігопади змінюють умови на дорогах, тому важливо бути обачними та дотримуватися базових правил дорожнього руху.У поліції Волині нагадують правила для водіїв.Переконайтеся, що ваші шини відповідають погодним умовам – дощ, сніг, ожеледиця. Зимова гума – це ваша гарантія впевненого керування в складних умовах.Огляньте та приведіть у порядок авто. Очистіть скло, дзеркала, зметіть сніг, перевірте справність двірників і прогрійте салон.Перевірте стан гальм та фар.Вони мають працювати ідеально – їх справність є запорукою вашої безпеки.Візьміть аварійний комплект. Підготуйте ліхтарик, лопату, буксирувальний трос, теплу ковдру та аптечку.Зменшіть швидкість. У снігопад гальмівний шлях збільшується, тому варто їхати повільніше, ніж зазвичай.Зберігайте дистанцію. Варто триматися подалі від інших авто – це дасть більше часу на реакцію у непередбачуваних ситуаціях.Уникайте різких маневрів та швидких обгонів. Такі дії можуть призвести до заносу чи аварійних ситуацій, тому рухайтеся плавно.Слідкуйте за станом дороги та будьте уважними. Не відволікайтеся на гаджети, зменшіть гучність музики в салоні, аби сконцентруватися на дорозі.Зателефонуйте в екстрені служби за номерами 101, 102 або 112. Залишайтеся в безпеці. Якщо ви застрягли або автомобіль не може рухатися, увімкніть аварійну сигналізацію та дочекайтеся допомоги.