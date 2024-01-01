Кличко передав батальйону «Свобода» партію допомоги від громади Києва

Мер Києвав День Гідності та Свободи передав допомогу від столичної громади бійцям батальйону «Свобода». Він також розповів про героїчного бійця, з яким познайомився під час візиту. Про це Кличко написав у своєму Telegram-каналі.«Сьогодні заїхав привітати бійців батальйону «Свобода» 4-ї бригади Нацгвардії «Рубіж» із Днем Гідності та Свободи. І передав чергову партію допомоги від громади столиці. Зокрема: бомбери «HEAVYSHOT», БпЛА Mavic різних типів, fpv-дрони, системи РЕБ (окопні та машинні)», - повідомив Віталій Кличко.Він зазначив, що з 2022 року Київ виділив на оснащення 4 бригади Нацгвардії «Рубіж» майже 800 млн гривень з бюджету міста.Також Кличко розповів про знайомство з героїчним бійцем батальйону «Свобода».«Було приємно особисто познайомитися з бійцем батальйону «Свобода» Владиславом Стоцьким. Який героїчно, 67 діб безперервно, виконував бойове завдання в надскладних умовах (в оточенні)», - розповів мер.Кличко наголосив, що Київ продовжить допомагати захисникам і за кошти громади, і залучаючи небюджетні кошти.Раніше повідомлялося, що у 2024 році столиця виділила на допомогу силам оборони вже 8,6 млрд грн. Це більше, ніж за весь минулий рік (7,5 млрд).