Кличко передав батальйону «Свобода» партію допомоги від громади Києва
Сьогодні, 17:00
Мер Києва Віталій Кличко в День Гідності та Свободи передав допомогу від столичної громади бійцям батальйону «Свобода». Він також розповів про героїчного бійця, з яким познайомився під час візиту. Про це Кличко написав у своєму Telegram-каналі.
«Сьогодні заїхав привітати бійців батальйону «Свобода» 4-ї бригади Нацгвардії «Рубіж» із Днем Гідності та Свободи. І передав чергову партію допомоги від громади столиці. Зокрема: бомбери «HEAVYSHOT», БпЛА Mavic різних типів, fpv-дрони, системи РЕБ (окопні та машинні)», - повідомив Віталій Кличко.
Він зазначив, що з 2022 року Київ виділив на оснащення 4 бригади Нацгвардії «Рубіж» майже 800 млн гривень з бюджету міста.
Також Кличко розповів про знайомство з героїчним бійцем батальйону «Свобода».
«Було приємно особисто познайомитися з бійцем батальйону «Свобода» Владиславом Стоцьким. Який героїчно, 67 діб безперервно, виконував бойове завдання в надскладних умовах (в оточенні)», - розповів мер.
Кличко наголосив, що Київ продовжить допомагати захисникам і за кошти громади, і залучаючи небюджетні кошти.
Раніше повідомлялося, що у 2024 році столиця виділила на допомогу силам оборони вже 8,6 млрд грн. Це більше, ніж за весь минулий рік (7,5 млрд).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
«Сьогодні заїхав привітати бійців батальйону «Свобода» 4-ї бригади Нацгвардії «Рубіж» із Днем Гідності та Свободи. І передав чергову партію допомоги від громади столиці. Зокрема: бомбери «HEAVYSHOT», БпЛА Mavic різних типів, fpv-дрони, системи РЕБ (окопні та машинні)», - повідомив Віталій Кличко.
Він зазначив, що з 2022 року Київ виділив на оснащення 4 бригади Нацгвардії «Рубіж» майже 800 млн гривень з бюджету міста.
Також Кличко розповів про знайомство з героїчним бійцем батальйону «Свобода».
«Було приємно особисто познайомитися з бійцем батальйону «Свобода» Владиславом Стоцьким. Який героїчно, 67 діб безперервно, виконував бойове завдання в надскладних умовах (в оточенні)», - розповів мер.
Кличко наголосив, що Київ продовжить допомагати захисникам і за кошти громади, і залучаючи небюджетні кошти.
Раніше повідомлялося, що у 2024 році столиця виділила на допомогу силам оборони вже 8,6 млрд грн. Це більше, ніж за весь минулий рік (7,5 млрд).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Кличко передав батальйону «Свобода» партію допомоги від громади Києва
Сьогодні, 17:00
За 20 років росія накопичила 521 міжконтинентальну балістичну ракету, — Defence Express
Сьогодні, 16:49
На Харківщині загинув 23-річний Герой з Волині Віталій Корень
Сьогодні, 16:14
Росія пригрозила ударом по Польщі, Варшава відповіла
Сьогодні, 15:46
Путін використовує Україну як полігон, - Зеленський
Сьогодні, 15:07