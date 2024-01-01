За 20 років росія накопичила 521 міжконтинентальну балістичну ракету, — Defence Express





Про це пише



Як зазначається, ракетні війська стратегічного призначення рф на початок року мали у своєму розпорядженні:



- 34 МБР типу РС-20 «Воевода» (розгортання стартувало ще в 1988 році);



- 60 МБР типу РС-12М «Тополь-М» (розгортання стартувало в 1997 році);



- 18 МБР РС-12М1 «Тополь-М» (розгортання стартувало у 2006 році);



- 180 МБР РС-24 «Ярс» у шахтному варіанті (розгортання стартувало у 2010 році);



- 24 такі ракети в мобільному варіанті (з 2014 року);



- близько 8 ракет «Авангард».



Кількість МБР «Сармат» у розпорядженні рф — невідома.



Ракетний арсенал був зведений в таку структуру: 14 ракетних полків із шахтним варіантом «Ярс» та ракетних полків з мобільною версією цієї МБР, вісім ракетних полків з «Тополь-М» і два ракетні полки з «Авангард», шість ракетних полків з РС-20 «Воевода».



Також росія має 192 балістичні ракети для розміщення на 12 атомних підводних крейсерах. З них 112 одиниць — це РСМ-56 (або ж Р-30) «Булава», розгортання якої стартувало у 2012 році, та 80 одиниць — це РСМ-54 «Синева», розгортання якої стартувало у 2007 році.



Застосування МБР по Україні



Зранку 21 листопада російські війська атакували місто Дніпро ракетами різних типів. Зокрема, з Астраханської області рф запустили міжконтинентальну балістичну ракету. За даними «Української правди», росіяни вдарили ракетою середньої дальності РС-26 «Рубіж».



В рф заявляли, що ракета може запускатися на дальності 2000-6000 км. У США вважають, що цей комплекс підпадає під обмеження, встановлені Договором про ракети середньої та меншої дальності. російські «військові блогери» стверджували, що це може бути першим бойовим застосуванням таких ракет.



Ще напередодні в Telegram-каналах ширилася інформація про можливість завдання удару по Україні ракетою РС-26 «Рубіж». Посольства США, Іспанії, Італії та Греції в Україні попереджали, що існує ризик масованої повітряної атаки по Україні, і тимчасово закрили свої дипломатичні установи.



Ціллю окупантів у Дніпрі стали підприємства та критична інфраструктура. У росії заявили, нібито поцілили по заводу «Південмаш» у Дніпрі. Українська сторона не підтверджувала цього, хоча у Дніпропетровській ОВА казали, що пошкоджено промислове підприємство.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Станом на початок 2024 року росія мала у своєму розпорядженні 521 міжконтинентальну балістичну ракету наземного та морського базування.Про це пише Громадське з посиланням на Defence Express.Як зазначається, ракетні війська стратегічного призначення рф на початок року мали у своєму розпорядженні:- 34 МБР типу РС-20 «Воевода» (розгортання стартувало ще в 1988 році);- 60 МБР типу РС-12М «Тополь-М» (розгортання стартувало в 1997 році);- 18 МБР РС-12М1 «Тополь-М» (розгортання стартувало у 2006 році);- 180 МБР РС-24 «Ярс» у шахтному варіанті (розгортання стартувало у 2010 році);- 24 такі ракети в мобільному варіанті (з 2014 року);- близько 8 ракет «Авангард».Кількість МБР «Сармат» у розпорядженні рф — невідома.Ракетний арсенал був зведений в таку структуру: 14 ракетних полків із шахтним варіантом «Ярс» та ракетних полків з мобільною версією цієї МБР, вісім ракетних полків з «Тополь-М» і два ракетні полки з «Авангард», шість ракетних полків з РС-20 «Воевода».Також росія має 192 балістичні ракети для розміщення на 12 атомних підводних крейсерах. З них 112 одиниць — це РСМ-56 (або ж Р-30) «Булава», розгортання якої стартувало у 2012 році, та 80 одиниць — це РСМ-54 «Синева», розгортання якої стартувало у 2007 році.Зранку 21 листопада російські війська атакували місто Дніпро ракетами різних типів. Зокрема, з Астраханської області рф запустили міжконтинентальну балістичну ракету. За даними «Української правди», росіяни вдарили ракетою середньої дальності РС-26 «Рубіж».В рф заявляли, що ракета може запускатися на дальності 2000-6000 км. У США вважають, що цей комплекс підпадає під обмеження, встановлені Договором про ракети середньої та меншої дальності. російські «військові блогери» стверджували, що це може бути першим бойовим застосуванням таких ракет.Ще напередодні в Telegram-каналах ширилася інформація про можливість завдання удару по Україні ракетою РС-26 «Рубіж». Посольства США, Іспанії, Італії та Греції в Україні попереджали, що існує ризик масованої повітряної атаки по Україні, і тимчасово закрили свої дипломатичні установи.Ціллю окупантів у Дніпрі стали підприємства та критична інфраструктура. У росії заявили, нібито поцілили по заводу «Південмаш» у Дніпрі. Українська сторона не підтверджувала цього, хоча у Дніпропетровській ОВА казали, що пошкоджено промислове підприємство.

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