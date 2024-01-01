На Харківщині загинув 23-річний Герой з Волині Віталій Корень

Віталій Корень.



Про це



"Безжальний московський ворог погубив ще одне молоде життя. 17 листопада при виконанні бойового завдання з захисту України в Харківській області загинув Віталій Миколайович Корень, житель селища Люблинець, 2001 р.н., снайпер в/ч 7015. Йому навіки 23….



До втрати близьких ніколи не можна бути готовим, адже з нею йде частинка душі.



Важко знайти слова втіхи рідним-мамі, братам, сестричці, неможливо загоїти біль та гіркоту від втрати, коли зупиняється серце рідної людини, проте світлі спогади про Віталія завжди будуть сильнішими за смерть…



Поділяємо Ваше горе, сумуємо разом з Вами. Дякуємо за захист мужньому воїну -ГЕРОЮ. Вічна памʼять і вічна слава Герою!" - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що про зустріч захисника та чин поховання Героя повідомлять додатково.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На війні загинув Герой з ВолиніПро це повідомили у Люблинецькій громаді."Безжальний московський ворог погубив ще одне молоде життя. 17 листопада при виконанні бойового завдання з захисту України в Харківській області загинув Віталій Миколайович Корень, житель селища Люблинець, 2001 р.н., снайпер в/ч 7015. Йому навіки 23….До втрати близьких ніколи не можна бути готовим, адже з нею йде частинка душі.Важко знайти слова втіхи рідним-мамі, братам, сестричці, неможливо загоїти біль та гіркоту від втрати, коли зупиняється серце рідної людини, проте світлі спогади про Віталія завжди будуть сильнішими за смерть…Поділяємо Ваше горе, сумуємо разом з Вами. Дякуємо за захист мужньому воїну -ГЕРОЮ. Вічна памʼять і вічна слава Герою!" - йдеться в повідомленні.Зазначається, що про зустріч захисника та чин поховання Героя повідомлять додатково.

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