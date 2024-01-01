На Харківщині загинув 23-річний Герой з Волині Віталій Корень

На Харківщині загинув 23-річний Герой з Волині Віталій Корень
На війні загинув Герой з Волині Віталій Корень.

Про це повідомили у Люблинецькій громаді.

"Безжальний московський ворог погубив ще одне молоде життя. 17 листопада при виконанні бойового завдання з захисту України в Харківській області загинув Віталій Миколайович Корень, житель селища Люблинець, 2001 р.н., снайпер в/ч 7015. Йому навіки 23….

До втрати близьких ніколи не можна бути готовим, адже з нею йде частинка душі.

Важко знайти слова втіхи рідним-мамі, братам, сестричці, неможливо загоїти біль та гіркоту від втрати, коли зупиняється серце рідної людини, проте світлі спогади про Віталія завжди будуть сильнішими за смерть…

Поділяємо Ваше горе, сумуємо разом з Вами. Дякуємо за захист мужньому воїну -ГЕРОЮ. Вічна памʼять і вічна слава Герою!" - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що про зустріч захисника та чин поховання Героя повідомлять додатково.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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