Путін використовує Україну як полігон, - Зеленський





Про це він заявив у своєму відеозверненні, пише



«Сьогодні була нова російська ракета. Всі характеристики – швидкість, висота – міжконтинентальної балістичної. Зараз тривають експертизи. Очевидно, що путін використовує Україну як полігон. Очевидно, що путін боїться, коли поруч з ним просто є нормальне життя», — заявив президент.



Удар міжконтинентальною балістичною ракетою



Ще напередодні в Telegram-каналах ширилася інформація про можливість завдання удару по Україні ракетою РС-26 «Рубіж». Посольства США, Іспанії, Італії та Греції в Україні попереджали, що існує ризик масованої повітряної атаки по Україні та тимчасово закрили свої дипломатичні установи. Сьогодні, 21 листопада, у Повітряних силах заявили, що нею росіяни вдарили по Дніпру.



Ціллю окупантів стали підприємства та критична інфраструктура. У росії заявили, нібито поцілили по заводу «Южмаш» у Дніпрі. Українська сторона не підтверджувала цього, хоча у Дніпропетровській ОВА казали, що було пошкоджене певне промислове підприємство.



У відповідь, Астраханську область рф, звідки відбувався запуск, атакували безпілотники. У мережі поширювалися повідомлення про атаку по ракетному полігону у Капустиному Яру, де базуються комплекси РС-26 «Рубеж». Утім в Україні офіційно не коментували ці атаки.



Що відомо про міжконтинентальну балістичну ракету «Рубіж»?



РС-26 «Рубіж» — це російський проєкт рухомого ґрунтового ракетного комплексу стратегічного призначення з міжконтинентальної балістичною ракетою. У рф заявляли, що ракета може запускатися на дальності 2000-6000 км.



У США вважають, що таким чином цей комплекс підпадає під обмеження, встановлені Договором про ракети середньої та меншої дальності. російські «військові блогери» стверджували, що це може бути першим бойовим застосуванням таких ракет.



У росії ж офіційно мовчать щодо ймовірного застосування «Рубежу». Так, просто під час брифінгу 21 листопада представниця МЗС росії Марія Захарова отримала дзвінок з проханням не коментувати останні удари балістичними ракетами по Україні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що росіяни вперше застосували міжконтинентальну балістичну ракету, якою окупанти вдарили по Дніпру.Про це він заявив у своєму відеозверненні, пише Громадське «Сьогодні була нова російська ракета. Всі характеристики – швидкість, висота – міжконтинентальної балістичної. Зараз тривають експертизи. Очевидно, що путін використовує Україну як полігон. Очевидно, що путін боїться, коли поруч з ним просто є нормальне життя», — заявив президент.Ще напередодні в Telegram-каналах ширилася інформація про можливість завдання удару по Україні ракетою РС-26 «Рубіж». Посольства США, Іспанії, Італії та Греції в Україні попереджали, що існує ризик масованої повітряної атаки по Україні та тимчасово закрили свої дипломатичні установи. Сьогодні, 21 листопада, у Повітряних силах заявили, що нею росіяни вдарили по Дніпру.Ціллю окупантів стали підприємства та критична інфраструктура. У росії заявили, нібито поцілили по заводу «Южмаш» у Дніпрі. Українська сторона не підтверджувала цього, хоча у Дніпропетровській ОВА казали, що було пошкоджене певне промислове підприємство.У відповідь, Астраханську область рф, звідки відбувався запуск, атакували безпілотники. У мережі поширювалися повідомлення про атаку по ракетному полігону у Капустиному Яру, де базуються комплекси РС-26 «Рубеж». Утім в Україні офіційно не коментували ці атаки.РС-26 «Рубіж» — це російський проєкт рухомого ґрунтового ракетного комплексу стратегічного призначення з міжконтинентальної балістичною ракетою. У рф заявляли, що ракета може запускатися на дальності 2000-6000 км.У США вважають, що таким чином цей комплекс підпадає під обмеження, встановлені Договором про ракети середньої та меншої дальності. російські «військові блогери» стверджували, що це може бути першим бойовим застосуванням таких ракет.У росії ж офіційно мовчать щодо ймовірного застосування «Рубежу». Так, просто під час брифінгу 21 листопада представниця МЗС росії Марія Захарова отримала дзвінок з проханням не коментувати останні удари балістичними ракетами по Україні.

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