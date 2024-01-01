У Курській області загинув Герой з Волині Валерій Яльницький
Сьогодні, 14:15
На війні загинув Герой з Волині Валерій Яльницький.
Про це повідомив міський голова Нововолинська Борис Карпус.
"Знову маємо втрату на війні. 17 листопада в Курській області рф загинув Валерій Яльницький, 1982 року народження. Житель Нововолинська.
Висловлюю найщиріші співчуття сім’ї, рідним і побратимам. Вічна пам’ять Герою!" - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що інформація щодо прибуття тіла та чину похорону буде згодом.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомив міський голова Нововолинська Борис Карпус.
"Знову маємо втрату на війні. 17 листопада в Курській області рф загинув Валерій Яльницький, 1982 року народження. Житель Нововолинська.
Висловлюю найщиріші співчуття сім’ї, рідним і побратимам. Вічна пам’ять Герою!" - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що інформація щодо прибуття тіла та чину похорону буде згодом.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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