Ворог атакував Кривий Ріг, поранені 17 людей
Сьогодні, 13:08
Вранці 21 листопада ворог атакував Кривий Ріг.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Кількість поранених зросла до 17.
"У Кривому Розі, за уточненою інформацією, 17 постраждалих. Десятеро з них – у лікарні. 38-річна жінка – «важка». У неї різані рани голови", – повідомив голова ОВА.
У місті, окрім адмінбудівлі, пошкоджені 5 багатоквартирних будинків, 2 мікроавтобуси, легковик.
За оновленими даними, серед потерпілих є підлітки.
"17-річний хлопець госпіталізований. Ще одному юнаку, якому 16 років, допомогу надали на місці", – сказав Лисак.
Також відомо, що серед поранених – 32-річний чоловік та 24-річна жінка. Вони у лікарні в стані середньої тяжкості.
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Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Кількість поранених зросла до 17.
"У Кривому Розі, за уточненою інформацією, 17 постраждалих. Десятеро з них – у лікарні. 38-річна жінка – «важка». У неї різані рани голови", – повідомив голова ОВА.
У місті, окрім адмінбудівлі, пошкоджені 5 багатоквартирних будинків, 2 мікроавтобуси, легковик.
За оновленими даними, серед потерпілих є підлітки.
"17-річний хлопець госпіталізований. Ще одному юнаку, якому 16 років, допомогу надали на місці", – сказав Лисак.
Також відомо, що серед поранених – 32-річний чоловік та 24-річна жінка. Вони у лікарні в стані середньої тяжкості.
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