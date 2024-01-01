Ворог атакував Кривий Ріг, поранені 17 людей

Вранці 21 листопада ворог атакував Кривий Ріг.Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВАКількість поранених зросла до 17."У Кривому Розі, за уточненою інформацією, 17 постраждалих. Десятеро з них – у лікарні. 38-річна жінка – «важка». У неї різані рани голови", – повідомив голова ОВА.У місті, окрім адмінбудівлі, пошкоджені 5 багатоквартирних будинків, 2 мікроавтобуси, легковик.За оновленими даними, серед потерпілих є підлітки."17-річний хлопець госпіталізований. Ще одному юнаку, якому 16 років, допомогу надали на місці", – сказав Лисак.Також відомо, що серед поранених – 32-річний чоловік та 24-річна жінка. Вони у лікарні в стані середньої тяжкості.