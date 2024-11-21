Жоден суддя і прокурор, які незаконно притягували до відповідальності учасників Майдану, не засуджений





Про це керівник департаменту Офісу генерального прокурора у справах Майдану Олексій Донський сказав у програмі "Дорослий погляд" на



Відсторонити можна лише з тієї посади, яка сприяла вчиненню злочину. Якщо посадовець після вчинення злочину перейшов на іншу роботу, то відсторонити його не можна.



"З тих, хто є обвинувачуваними у справах Майдану, понад 30 осіб працює в судах, правоохоронних органах. Скажу дуже важливу річ: відносно жодного судді у справах Майдану, відносно жодного прокурора немає обвинувального вироку. Жодного. Відносно слідчого – лише один", – сказав Донський.



Хоча загалом є десятки таких справ.

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