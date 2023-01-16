Вахтанг Кіпіані та Сергій Жадан відвідали Луцьку міську раду

Сьогодні до Луцька приїхали письменники та військовослужбовці 13 бригади Національної гвардії України “Хартія”таразом з побратимами. Завітали вони й до Луцької міської ради, де з ними зустрілися заступник міського голови, керуючий справами виконкому Юрій Вербич та секретар міської радиПро це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.Як розповів Вахтанг Кіпіані, бригада «Хартія» офіційно ініціювала перейменування однієї з вулиць міста на честь полеглого Героя, бійця НГУ родом з Луцька Олександра Ющенка. Військовий з позивним "Капа" воював на різних напрямках з 2014 року, був одним із засновників піхотного батальйону за стандартами НАТО у складі 4-ї бригади швидкого реагування Нацгвардії, а також бригади "Хартія". Він загинув навесні цього року. “Для нашої бригади - це одна з найбільших жертв, понесених у цій війні, і ми будемо докладати зусиль, щоб пам’ять про Олександра жила”, - сказав він.Військовослужбовці передали міській раді портрет полеглого побратима та прапор бригади, як нагадування, що й чимало лучан та волинян зараз проходять там службу.Заступник міського голови, керуючий справами виконкому Юрій Вербич подякував за візит та цінний подарунок. Він зазначив, що в рамках декомунізації у Луцьку перейменовано 111 вулиць та 22 вулиці у громаді. Іменами Героїв названо 6, хоча, на превеликий жаль, їх є багато. Наразі прийняли рішення розглядати питання про найменування вулиць іменами полеглих захисників після завершення бойових дій, проте звернення, щоб назвати одну з вулиць іменем Олександра Ющенка передадуть міському голові Ігорю Поліщуку, депутатському корпусу, які його обов’язково розглянуть та ухвалять позитивне рішення.Сергій Жадан наголосив, що символічним є те, що зустріч відбувається саме сьогодні — у День гідності та свободи. “Кожен загиблий воїн — це велика непоправна втрата. “Капа” був символом нашої бригади. Він був важливим для сержантів, офіцерів, бійців, які досі його згадують. Для багатьох військовослужбовців історія почалася ще у 2013 році на Майдані, і зараз у цій війні всі переплетені, усі разом боронять Україну. Зараз створюється нове суспільство, народ, країна і все це скріплюється кров’ю наших громадян”, - сказав Сергій Жадан. Він зазначив, що дуже важливим було для них відвідати батьківщину “Капи” та вшанувати його пам’ять.Нацгвардійці подякували за прийом та зазначили, що очікують на позитивне рішення, аби гідно віддати шану Олександру Ющенку.