Росія пригрозила ударом по Польщі, Варшава відповіла





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Речниця російського МЗС Марія Захарова назвала провокацією розміщення на території Польщі бази протиракетної оборони США, заявивши, що це вписується у тривалу практику розміщення інфраструктури НАТО ближче до кордонів Росії.



Захарова заявила, що це "зблільшує загальний рівень ядерної загрози" та що Росія розглядає базу як одну з пріоритетних цілей і "за необхідності" готова буде завдати по базі удару наявними у неї засобами.



Речник МЗС Польщі Павел Вронський у відповідь наголосив, що база має оборонний характер.



"Її мета – перехоплювати балістичні ракети, зокрема від країн, політика яких грунтується на постійних погрозах комусь, заявах, що вони кудись вторгнуться… Якщо Росія поновить погрози, це означає, що у майбутньому США і НАТО доведеться посилювати ППО на всьому східному фланзі, щоб такі погрози ставали нереалістичними для виконання", – зазначив Вронський.



Він додав, що погрози Росії грунтуються на некоректних припущеннях і заявах, що на базі буцімто розміщена ядерна зброя, "що є абсурдом".



Нагадаємо, базу ПРО США у Редзіково, що у Поморському воєводстві Польщі, офіційно відкрили 13 листопада. Це перший постійний об'єкт американських Збройних сил на польській території.

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