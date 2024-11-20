Білий дім хоче скасувати 4,65 млрд доларів українського боргу

Джо Байдена подала до Конгресу заяву про намір скасувати половину боргу України на суму приблизно 4,65 млрд доларів.



Про це повідомив речник Державного департаменту Метью Міллер, передає Голос Америки, пише



“Американський Конгрес ухвалив Закон про додаткові асигнування на безпеку України у розмірі близько 61 мільярд доларів у квітні 2024 року. За умовами цього документа, економічна допомога – близько 10 мільярдів доларів – надається Києву не на безоплатній основі, а як умовно-поворотна позика”, – йдеться у повідомленні.



Цей же документ надає Байдену повноваження пробачити 50% цієї позики з 15 листопада 2024, за тиждень після виборів президента США.



Решту ж 50% позики зможе пробачити 1-го січня 2026 вже наступний президент США.



“Ми зробили крок, який був окреслений у законі, щоб скасувати ці позики за надану економічну допомогу Україні, і тепер Конгрес може прийняти це,” – зазначив Міллер.



Він додав, що Конгрес навряд ухвалить резолюцію із запереченням такої ініціативи.



“Я був би здивований, якби Конгрес пішов на такий крок, враховуючи переважну підтримку двох партій у Конгресі щодо надання допомоги. Але ми будемо дотримуватися закону,” – пояснив речник Держдепартаменту.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Адміністраціяподала до Конгресу заяву про намір скасувати половину боргу України на суму приблизно 4,65 млрд доларів.Про це повідомив речник Державного департаменту, передає Голос Америки, пише LB.ua “Американський Конгрес ухвалив Закон про додаткові асигнування на безпеку України у розмірі близько 61 мільярд доларів у квітні 2024 року. За умовами цього документа, економічна допомога – близько 10 мільярдів доларів – надається Києву не на безоплатній основі, а як умовно-поворотна позика”, – йдеться у повідомленні.Цей же документ надає Байдену повноваження пробачити 50% цієї позики з 15 листопада 2024, за тиждень після виборів президента США.Решту ж 50% позики зможе пробачити 1-го січня 2026 вже наступний президент США.“Ми зробили крок, який був окреслений у законі, щоб скасувати ці позики за надану економічну допомогу Україні, і тепер Конгрес може прийняти це,” – зазначив Міллер.Він додав, що Конгрес навряд ухвалить резолюцію із запереченням такої ініціативи.“Я був би здивований, якби Конгрес пішов на такий крок, враховуючи переважну підтримку двох партій у Конгресі щодо надання допомоги. Але ми будемо дотримуватися закону,” – пояснив речник Держдепартаменту.

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