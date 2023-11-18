На Волині автівка на смерть збила 66-річного чоловіка





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



Автопригода трапилася учора, 20 листопада, на автодорозі у селі Заріччя.



41-річний житель Володимира, керуючи автомобілем Hyndai Santa Fe, допустив наїзд на пішохода, 66-річного жителя Зарічанської громади.



Попередньо, пенсіонер переходив проїжджу частину у невстановленому місці.



Внаслідок ДТП пішохід загинув.



Транспортний засіб поліцейські вилучили, водій тверезий.



За фактом летальної ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.



В рамках досудового розслідування слідчі з’ясують усі обставини пригоди. Слідство триває.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Володимирському районі внаслідок ДТП загинув пенсіонер: слідчі розпочали кримінальне провадження.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Автопригода трапилася учора, 20 листопада, на автодорозі у селі Заріччя.41-річний житель Володимира, керуючи автомобілем Hyndai Santa Fe, допустив наїзд на пішохода, 66-річного жителя Зарічанської громади.Попередньо, пенсіонер переходив проїжджу частину у невстановленому місці.Внаслідок ДТП пішохід загинув.Транспортний засіб поліцейські вилучили, водій тверезий.За фактом летальної ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.В рамках досудового розслідування слідчі з’ясують усі обставини пригоди. Слідство триває.

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