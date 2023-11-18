На Волині автівка на смерть збила 66-річного чоловіка

На Волині автівка на смерть збила 66-річного чоловіка
У Володимирському районі внаслідок ДТП загинув пенсіонер: слідчі розпочали кримінальне провадження.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Автопригода трапилася учора, 20 листопада, на автодорозі у селі Заріччя.

41-річний житель Володимира, керуючи автомобілем Hyndai Santa Fe, допустив наїзд на пішохода, 66-річного жителя Зарічанської громади.

Попередньо, пенсіонер переходив проїжджу частину у невстановленому місці.

Внаслідок ДТП пішохід загинув.

Транспортний засіб поліцейські вилучили, водій тверезий.

За фактом летальної ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.
На Волині автівка на смерть збила 66-річного чоловіка

В рамках досудового розслідування слідчі з’ясують усі обставини пригоди. Слідство триває.

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Теги: Волинь, ДТП, аварія
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