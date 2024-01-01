На Волині розшукали трьох безвісти зниклих людей

На Волині розшукали трьох безвісти зниклих людей
За дві доби Маневицькі поліцейські розшукали троє безвісти зниклих громадян.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Так, за вчора і сьогодні до поліції Маневиччини надійшло три повідомлення про зникнення громадян: 37, 42 та 54 роки.

Відразу на їх пошуки був орієнтований особовий склад місцевої поліції, інших територіальних підрозділів області та сусідніх областей.

Завдяки злагодженим і оперативним діям поліцейських усіх зниклих вдалося розшукати та повернути додому.

Зокрема, наймолодшу розшукувану, 37-річну волинянку, оперативники виявили у місті Вараш, сусідньої Рівненської області.

Жодних злочинів, чи інших неправомірних дій щодо них скоєно не було.


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Теги: Волинь, розшук, безвісти зниклі
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