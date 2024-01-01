Росія вдарила по Дніпру «Кинджалом», балістичною і сімома крилатими ракетами

Російська армія вранці, з 5 до 7 години, атакувала Дніпро ракетами різних типів. Ворог цілив по підприємствах та критичній інфраструктурі.З Астраханської області росіяни запустили міжконтинентальну балістичну ракету, з Тамбовської області з винищувача МіГ31К — аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал", із стратегічних бомбардувальників Ту-95МС сім крилатих ракет Х-101 (район пусків — Волгоградська обл.). Про це повідомили в Повітряних силах."Внаслідок протиповітряного бою підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил знищено шість ракет Х-101. По інших ракетах – без суттєвих наслідків", – йдеться у повідомленні.Інформації про потерпілих зараз немає. Повітряні сили закликали громадян не нехтувати сигналами тривоги."І закликаємо всіх медійників та блогерів відповідально поширювати ту чи іншу інформацію щодо бойової роботи Збройних Сил України і будь-яких загроз Українській державі", – додали в Повітряних силах.Внаслідок російського удару пошкоджено промислове підприємство і реабілітаційний центр. Інші деталі з'ясовують.