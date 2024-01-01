Угорщина розгортає ППО. Усе через дозвіл Україні бити західною зброєю вглиб росії





Про це пише угорське видання Telex. повідомляє



Як заявив міністр оборони Угорщини Крістоф Шалай-Бобровницький, російсько-українська війна увійшла у «найнебезпечнішу фазу», зокрема тому, що росія змінила свою ядерну доктрину, а Україна отримала дозвіл на далекобійні удари по рф західним озброєнням.



Далекобійні ракети для України



17 листопада газета New York Times із посиланням на американських посадовців повідомила, що президент США Джо Байден дозволив українським військовим використати далекобійні ракети ATACMS для ударів по території росії. Згодом про це також написало інформаційне агентство Reuters.



Як пояснили співрозмовники журналістів, дозвіл на застосування ATACMS став відповіддю на рішення росії залучити війська КНДР для війни проти України.



Президент Володимир Зеленський опосередковано підтвердив цю інформацію, зазначивши, що «ракети самі за себе скажуть».



19 листопада в Генеральному штабі ЗСУ повідомили про ураження російського арсеналу у Брянській області, який належав Головному ракетно-артилерійському управлінню російського міноборони. Українські ЗМІ, покликаючись на власні джерела, писали, що його уразили за допомогою ракет ATACMS.



Наступного дня, 20 листопада, агентство Bloomberg повідомило про перше застосування франко-британських крилатих ракет Storm Shadow для ударів по росії.



Між тим, глава рф володимир путін підписав указ, що затверджує оновлену ядерну доктрину росії. Його речник дмитро пєсков заявив, що якщо ЗСУ використають проти рф західні неядерні ракети, то росія за новою доктриною може завдати ядерної відповіді.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Угорщина розгорне свої системи протиповітряної оборони на північному сході країни, поблизу кордону з Україно. Причина цьому — ризик ескалації російсько-української війни, оскільки Києву дозволили завдавати далекобійних ударів по території рф західними ракетами.Про це пише угорське видання Telex. повідомляє Громадське Як заявив міністр оборони Угорщини, російсько-українська війна увійшла у «найнебезпечнішу фазу», зокрема тому, що росія змінила свою ядерну доктрину, а Україна отримала дозвіл на далекобійні удари по рф західним озброєнням.17 листопада газета New York Times із посиланням на американських посадовців повідомила, що президент СШАдозволив українським військовим використати далекобійні ракети ATACMS для ударів по території росії. Згодом про це також написало інформаційне агентство Reuters.Як пояснили співрозмовники журналістів, дозвіл на застосування ATACMS став відповіддю на рішення росії залучити війська КНДР для війни проти України.Президентопосередковано підтвердив цю інформацію, зазначивши, що «ракети самі за себе скажуть».19 листопада в Генеральному штабі ЗСУ повідомили про ураження російського арсеналу у Брянській області, який належав Головному ракетно-артилерійському управлінню російського міноборони. Українські ЗМІ, покликаючись на власні джерела, писали, що його уразили за допомогою ракет ATACMS.Наступного дня, 20 листопада, агентство Bloomberg повідомило про перше застосування франко-британських крилатих ракет Storm Shadow для ударів по росії.Між тим, глава рф володимир путін підписав указ, що затверджує оновлену ядерну доктрину росії. Його речник дмитро пєсков заявив, що якщо ЗСУ використають проти рф західні неядерні ракети, то росія за новою доктриною може завдати ядерної відповіді.

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