На Волині у пожежі загинув 64-річний чоловік





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



Вчора ввечері, 20 листопада, в селі Видраниця Забродівськоі громади на Ковельщині виникла пожежа в цегляному житловому будинку.



Повідомлення до служби 101 надійшло о 19:26.



Для гасіння прибули вогнеборці 14 ДПРЧ селища Ратне, місцевих пожежних команд сіл Замшани та Видраниця.



На місці пожежі в кімнаті виявлено тіло чоловіка, 1959 року народження.



Пожежу ліквідовано о 20:30.



Причина пожежі та смерті людини встановлюється.

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