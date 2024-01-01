На Волині у пожежі загинув 64-річний чоловік
Сьогодні, 11:22
На Ковельщині на місці пожежі виявлено загиблу людину.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Вчора ввечері, 20 листопада, в селі Видраниця Забродівськоі громади на Ковельщині виникла пожежа в цегляному житловому будинку.
Повідомлення до служби 101 надійшло о 19:26.
Для гасіння прибули вогнеборці 14 ДПРЧ селища Ратне, місцевих пожежних команд сіл Замшани та Видраниця.
На місці пожежі в кімнаті виявлено тіло чоловіка, 1959 року народження.
Пожежу ліквідовано о 20:30.
Причина пожежі та смерті людини встановлюється.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Вчора ввечері, 20 листопада, в селі Видраниця Забродівськоі громади на Ковельщині виникла пожежа в цегляному житловому будинку.
Повідомлення до служби 101 надійшло о 19:26.
Для гасіння прибули вогнеборці 14 ДПРЧ селища Ратне, місцевих пожежних команд сіл Замшани та Видраниця.
На місці пожежі в кімнаті виявлено тіло чоловіка, 1959 року народження.
Пожежу ліквідовано о 20:30.
Причина пожежі та смерті людини встановлюється.
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