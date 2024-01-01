На Волині у пожежі загинув 64-річний чоловік

На Волині у пожежі загинув 64-річний чоловік
На Ковельщині на місці пожежі виявлено загиблу людину.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Вчора ввечері, 20 листопада, в селі Видраниця Забродівськоі громади на Ковельщині виникла пожежа в цегляному житловому будинку.

Повідомлення до служби 101 надійшло о 19:26.

Для гасіння прибули вогнеборці 14 ДПРЧ селища Ратне, місцевих пожежних команд сіл Замшани та Видраниця.

На місці пожежі в кімнаті виявлено тіло чоловіка, 1959 року народження.

Пожежу ліквідовано о 20:30.

Причина пожежі та смерті людини встановлюється.

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Теги: Волинь, пожежа, рятувальники
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