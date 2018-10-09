На Волині завершили збір цукрових буряків





Про це Юрій Юрченко. З його слів, у 2024 році в області посіяли понад 11 тисяч гектарів цукрових буряків.



"Осінь була сприятливою для копання буряків"



На одному з волинських агропідприємств у селі Терешківці Горохівської громади механізатор Василь Ігнацевич шостий сезон збирає коренеплоди. З його слів, цього року працює на новому комбайні.



Від початку вересня, каже чоловік, викопали 1600 гектарів цукрових буряків.



"Осінь була сприятливою для копання буряків. Можемо копати й довше, може й сніг застати, може й дощ. Тоді копка вже не така якісна. Цього року повезло з погодою", — каже Василь Ігнацевич.



Перевантажує цукрові буряки й вивозить на край поля 22-річний Василь Нечай. За словами хлопцями, працюють по 12 годин.



"Працюємо цілодобово, не зупиняючись. Техніка нова, працює все ідеально, немає нічого складного. Перенавантажувач вміщає близько 30 тонн цукрових буряків і це, мабуть, восьмий сьогодні. Далі будемо мити й чистити техніку, і ставити на зберігання", — говорить механізатор Василь Нечай.



Чи є кому працювати в полі



Як розповідає директор Іван Мисевич, агропідприємство обробляє 34 тисячі гектарів землі. З його слів, цього року посіяли 1900 гектарів цукрових буряків, викопали майже 150 тисяч тонн солодких коренів. Урожайність — 75 тонн з одного гектара при цукристості 16,5.



"За день копаємо, якщо хороша погода, від 15 до 18 гектарів. Тобто, за добу 30-35 гектарів ми викопуємо. Я працюю на оприскувачі. Але як починається сезон, то сідаю на комбайн", — говорить механізатор.



"Як для цього року, непогано. Буряки викопані, вони лежать в кагатах і будемо їх ще возити близько місяця. З бронюванням зараз велика проблема. Тому що працівників, які заброньовані були по 45 постанові, їх розброньовують. Їм приходять повістки, з працівниками досить зараз складно", — каже директор агропідприємства.



Після збирання врожаю механізатори глибокорозпушувачем оброблятимуть ґрунт, щоб зняти ущільнення внаслідок руху техніки полями, додав Іван Мисевич.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Станом на 20 листопада на Волині завершили збір цукрових буряків. На полях зібрали 513 тисяч тонн при врожайності 460 центнерів з гектара.Про це Суспільному розповів директор департаменту агропромислового розвитку. З його слів, у 2024 році в області посіяли понад 11 тисяч гектарів цукрових буряків."Осінь була сприятливою для копання буряків"На одному з волинських агропідприємств у селі Терешківці Горохівської громади механізаторшостий сезон збирає коренеплоди. З його слів, цього року працює на новому комбайні.Від початку вересня, каже чоловік, викопали 1600 гектарів цукрових буряків."Осінь була сприятливою для копання буряків. Можемо копати й довше, може й сніг застати, може й дощ. Тоді копка вже не така якісна. Цього року повезло з погодою", — каже Василь Ігнацевич.Перевантажує цукрові буряки й вивозить на край поля 22-річний. За словами хлопцями, працюють по 12 годин."Працюємо цілодобово, не зупиняючись. Техніка нова, працює все ідеально, немає нічого складного. Перенавантажувач вміщає близько 30 тонн цукрових буряків і це, мабуть, восьмий сьогодні. Далі будемо мити й чистити техніку, і ставити на зберігання", — говорить механізатор Василь Нечай.Як розповідає директор, агропідприємство обробляє 34 тисячі гектарів землі. З його слів, цього року посіяли 1900 гектарів цукрових буряків, викопали майже 150 тисяч тонн солодких коренів. Урожайність — 75 тонн з одного гектара при цукристості 16,5."За день копаємо, якщо хороша погода, від 15 до 18 гектарів. Тобто, за добу 30-35 гектарів ми викопуємо. Я працюю на оприскувачі. Але як починається сезон, то сідаю на комбайн", — говорить механізатор."Як для цього року, непогано. Буряки викопані, вони лежать в кагатах і будемо їх ще возити близько місяця. З бронюванням зараз велика проблема. Тому що працівників, які заброньовані були по 45 постанові, їх розброньовують. Їм приходять повістки, з працівниками досить зараз складно", — каже директор агропідприємства.Після збирання врожаю механізатори глибокорозпушувачем оброблятимуть ґрунт, щоб зняти ущільнення внаслідок руху техніки полями, додав Іван Мисевич.

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