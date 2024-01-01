Під Луцьком – скандал: засипали чужі могили землею і зробили біля них смітник





Цією історією із журналістами сайту Алла.



Жінка розповідає, що їхня сім'я живе у Жидичині не одне покоління, тому на місцевому цвинтарі у неї поховано багато рідних. Вона пояснює, що зазвичай між могилами були відступи, аби там можна було пройти й не наступати на могилу. Але два роки тому біля пам'ятників її рідних сталась доволі неприємна для Алли ситуація – люди вирили нову могилу й землею засипали надгробки її родичів.



«Наша родина має глибоке коріння в Жидичині. У мене там і прадіди, і бабусі, і дідусі, і батько мій, і сестри моїх бабусі та дідуся – усі поховані. У нас там 15 могил в рядочок. Завжди було місце, зазвичай від могил робили відступи, доріжки. Був чималий проміжок, мабуть, там заїзд був. Те кладовище дуже старовинне у нас. Два роки тому ми приїхали й посередині того проходу побачили свіжу могилу з хрестом. Когось поховали, а на наші могили накидали землі. Ми з донькою стали розгрібати ту землю так, як могли. Але гробниці (нижня частина пам'ятника, – ред.) нам повністю засипали. Видно, накидали ту землю, яку дістали, коли яму викопували», – розповідає Алла.



Вона запевняє, що одразу пішла скаржитися на це, проте довести справу до кінця не вдалося. Зі слів Алли, їм сказали, що нікого з керівництва немає, тому треба прийти в інший день. Проте й «іншого дня» нічого не вийшло. Могила так і лишилась засипаною. Почалося вторгнення й жінка виїхала за кордон. Разом з тим час від часу вона приїжджає, щоб навести лад на цвинтарі.



«Гробниць не видно взагалі. Тепер нам їх треба піднімати, а це колосальна робота. Тим більше, що пам'ятники там старі стоять, бо то могили наших прадідів та прапрадідів. Дві могили нам і засипали. Там новий хрест геть біля самої гробнички поставили. Тепер ми мусимо по могилах ходити, аби дійти та доглянути інші надгробки. Там немає взагалі проходу. Ми пішли до церкви запитати, що нам робити і як це взагалі вийшло. Там розвели руками, сказали, що нікого немає, з ким би можна було поговорити. Казали прийти в інший день», – бідкається жінка.



Окрім того, виникла проблема зі сміттям. Алла розповідає: на цвинтарі лишилась могила дядька, а біля неї – місце для мами й у ці місця люди почали зносити непотріб.



«Тепер там завжди купа сміття. Ми виносили і виносили його, але, чесно кажучи, ми реально втомилися вже. Приходиш і воно знову там. Я думаю, що це люди просто зносять, які прибирають на інших могилах і, мабуть, ті, хто зробив оцю могилу біля нас. Бо раніше такого не було. Ми власноруч складаємо те сміття у мішки, вантажимо його, та викидаємо на сміттєзвалище», – скаржиться жінка.



За коментарем ми звернулися до очільника КП «Луцький спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування» Василя Цетнара, який зазначив, що, на жаль, про цю конкретну ситуацію не знає, бо ж фізично за усіма кладовищами вслідкувати змоги не має, але пообіцяв допомогти людям.



«Це наша зона відповідальності. Зараз сказати точно, що там відбувається я не можу, але там є відповідальна людина на тому цвинтарі, яка ним опікується. Хай звернуться чи безпосередньо на кладовище, чи до мене і допоможемо розв'язати їм ту проблему», – каже очільник комбінату.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У селі Жидичин, що під Луцьком, люди нарікають на безлад на цвинтарі. Мовляв, могильні камені їхніх рідних на кладовищі засипали землею, і по сусідству зробили ще одне захоронення. Зі слів місцевих, вони тепер не можуть підступитися до надгробків близьких.Цією історією із журналістами сайту «Конкурент» поводилася паніЖінка розповідає, що їхня сім'я живе у Жидичині не одне покоління, тому на місцевому цвинтарі у неї поховано багато рідних. Вона пояснює, що зазвичай між могилами були відступи, аби там можна було пройти й не наступати на могилу. Але два роки тому біля пам'ятників її рідних сталась доволі неприємна для Алли ситуація – люди вирили нову могилу й землею засипали надгробки її родичів.«Наша родина має глибоке коріння в Жидичині. У мене там і прадіди, і бабусі, і дідусі, і батько мій, і сестри моїх бабусі та дідуся – усі поховані. У нас там 15 могил в рядочок. Завжди було місце, зазвичай від могил робили відступи, доріжки. Був чималий проміжок, мабуть, там заїзд був. Те кладовище дуже старовинне у нас. Два роки тому ми приїхали й посередині того проходу побачили свіжу могилу з хрестом. Когось поховали, а на наші могили накидали землі. Ми з донькою стали розгрібати ту землю так, як могли. Але гробниці (нижня частина пам'ятника, – ред.) нам повністю засипали. Видно, накидали ту землю, яку дістали, коли яму викопували», – розповідає Алла.Вона запевняє, що одразу пішла скаржитися на це, проте довести справу до кінця не вдалося. Зі слів Алли, їм сказали, що нікого з керівництва немає, тому треба прийти в інший день. Проте й «іншого дня» нічого не вийшло. Могила так і лишилась засипаною. Почалося вторгнення й жінка виїхала за кордон. Разом з тим час від часу вона приїжджає, щоб навести лад на цвинтарі.«Гробниць не видно взагалі. Тепер нам їх треба піднімати, а це колосальна робота. Тим більше, що пам'ятники там старі стоять, бо то могили наших прадідів та прапрадідів. Дві могили нам і засипали. Там новий хрест геть біля самої гробнички поставили. Тепер ми мусимо по могилах ходити, аби дійти та доглянути інші надгробки. Там немає взагалі проходу. Ми пішли до церкви запитати, що нам робити і як це взагалі вийшло. Там розвели руками, сказали, що нікого немає, з ким би можна було поговорити. Казали прийти в інший день», – бідкається жінка.Окрім того, виникла проблема зі сміттям. Алла розповідає: на цвинтарі лишилась могила дядька, а біля неї – місце для мами й у ці місця люди почали зносити непотріб.«Тепер там завжди купа сміття. Ми виносили і виносили його, але, чесно кажучи, ми реально втомилися вже. Приходиш і воно знову там. Я думаю, що це люди просто зносять, які прибирають на інших могилах і, мабуть, ті, хто зробив оцю могилу біля нас. Бо раніше такого не було. Ми власноруч складаємо те сміття у мішки, вантажимо його, та викидаємо на сміттєзвалище», – скаржиться жінка.За коментарем ми звернулися до очільника КП «Луцький спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування», який зазначив, що, на жаль, про цю конкретну ситуацію не знає, бо ж фізично за усіма кладовищами вслідкувати змоги не має, але пообіцяв допомогти людям.«Це наша зона відповідальності. Зараз сказати точно, що там відбувається я не можу, але там є відповідальна людина на тому цвинтарі, яка ним опікується. Хай звернуться чи безпосередньо на кладовище, чи до мене і допоможемо розв'язати їм ту проблему», – каже очільник комбінату.

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