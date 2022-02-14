ВР остаточно дозволила розлучатися під час вагітності: але за однієї умови





Про це йдеться у законі №10249, який у середу, 20 листопада, ухвалила Верховна Рада, передає



"За українським законодавством, заборонено розлучатись під час вагітності дружини і в перший рік життя дитини. До сьогодні. Бо от щойно прийняли законопроєкт, яким ця патерналістська норма прибирається. Це була друга спроба, багато закулісних битв, але закон прийнято", – зазначила нардепка Інна Совсун.



У документі вказано, що позов про розірвання шлюбу може бути пред'явлений протягом вагітності дружини та протягом одного року після народження дитини у разі, коли один із подружжя вчинив домашнє насильство або протиправну поведінку, яка містить ознаки кримінального правопорушення щодо другого з подружжя, дитини або іншого члена сім’ї.



Зауважимо, що подібних обмежень не було в законодавствах багатьох країн Європи, бо там дотримуються добровільності як під час укладення шлюбу, так і під час його розірвання.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Україні вирішили дозволити розривати шлюб під час вагітності дружини та протягом одного року після народження дитини. Проте для цього є одна умова.Про це йдеться у законі №10249, який у середу, 20 листопада, ухвалила Верховна Рада, передає ТСН "За українським законодавством, заборонено розлучатись під час вагітності дружини і в перший рік життя дитини. До сьогодні. Бо от щойно прийняли законопроєкт, яким ця патерналістська норма прибирається. Це була друга спроба, багато закулісних битв, але закон прийнято", – зазначила нардепкаУ документі вказано, що позов про розірвання шлюбу може бути пред'явлений протягом вагітності дружини та протягом одного року після народження дитини у разі, коли один із подружжя вчинив домашнє насильство або протиправну поведінку, яка містить ознаки кримінального правопорушення щодо другого з подружжя, дитини або іншого члена сім’ї.Зауважимо, що подібних обмежень не було в законодавствах багатьох країн Європи, бо там дотримуються добровільності як під час укладення шлюбу, так і під час його розірвання.

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