Курс валют на 21 листопада: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Курс валют на 21 листопада: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Український Нацбанк встановив офіційний курс валют на четвер, 21 листопада. Після кількаденного зростання євро і злотий втратили у ціні. Вартість долара зменшується далі.

Про це повідомляється на сайті НБУ.

Курс долара
1 долар США – 41,25 (-8 коп.)
Курс євро
1 євро – 43,56 (-13 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий – 10,05 (-4 коп.)

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Теги: Курс валют, Луцьк
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