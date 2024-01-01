Курс валют на 21 листопада: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий





Про це повідомляється на сайті НБУ.



Курс долара

1 долар США – 41,25 (-8 коп.)

Курс євро

1 євро – 43,56 (-13 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 10,05 (-4 коп.)

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Український Нацбанк встановив офіційний курс валют на четвер, 21 листопада. Після кількаденного зростання євро і злотий втратили у ціні. Вартість долара зменшується далі.Про це повідомляється на сайті НБУ.Курс долара1 долар США – 41,25 (-8 коп.)Курс євро1 євро – 43,56 (-13 коп.)Курс злотого1 польський злотий – 10,05 (-4 коп.)

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