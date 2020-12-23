Луцьк! Найбільший меблевий салон в області відкриють вже цієї неділі! Реклама.





Дивани, ліжка, столи, крісла, лавки, пуфи, шафи, вішаки, прихожі – далеко не весь сортимент луцького меблевого бренду



Історія компанії налічує понад два десятиліття успішної роботи зі створення зручних і красивих меблів для дому та офісу. Окрім стильного сучасного дизайну та надійності, продукція



«Ми не просто продаємо меблі, ми є безпосереднім їх виробником. І саме цей факт дає нам можливість формувати справедливу ціну на свою продукцію. Ціну, приємну і прийнятну для людей» - наголошують у компанії.



Відкриття салону відбудеться в неділю, 24 листопада о 13:00 годині за адресою: село Рованці, вулиця Технічна, 6.



На вас чекають:



⁃ дитячі розваги та аніматори;

⁃ ведучий для створення затишної атмосфери;

⁃ розіграші цінних призів;

⁃ фуршет;

⁃ і, звичайно ж, приємні знижки на всю продукцію компанії!



Тому обов’язково приходьте і беріть з собою своїх рідних та друзів. Буде цікаво, затишно та атмосферно!





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Лучани та волиняни запрошують на відкриття найбільшого меблевого салону в області - VINADI Дивани, ліжка, столи, крісла, лавки, пуфи, шафи, вішаки, прихожі – далеко не весь сортимент луцького меблевого бренду VINADI , що на сьогодні має власні магазини та представництва майже у всіх областях України та закордоном.Історія компанії налічує понад два десятиліття успішної роботи зі створення зручних і красивих меблів для дому та офісу. Окрім стильного сучасного дизайну та надійності, продукція VINADI славиться помірними цінами.«Ми не просто продаємо меблі, ми є безпосереднім їх виробником. І саме цей факт дає нам можливість формувати справедливу ціну на свою продукцію. Ціну, приємну і прийнятну для людей» - наголошують у компанії.На вас чекають:⁃ дитячі розваги та аніматори;⁃ ведучий для створення затишної атмосфери;⁃ розіграші цінних призів;⁃ фуршет;⁃ і, звичайно ж, приємні знижки на всю продукцію компанії!Тому обов’язково приходьте і беріть з собою своїх рідних та друзів. Буде цікаво, затишно та атмосферно!

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