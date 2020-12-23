Луцьк! Найбільший меблевий салон в області відкриють вже цієї неділі! Реклама.

Луцьк! Найбільший меблевий салон в області відкриють вже цієї неділі! Реклама.
Лучани та волиняни запрошують на відкриття найбільшого меблевого салону в області - VINADI!

Дивани, ліжка, столи, крісла, лавки, пуфи, шафи, вішаки, прихожі – далеко не весь сортимент луцького меблевого бренду VINADI, що на сьогодні має власні магазини та представництва майже у всіх областях України та закордоном.

Історія компанії налічує понад два десятиліття успішної роботи зі створення зручних і красивих меблів для дому та офісу. Окрім стильного сучасного дизайну та надійності, продукція VINADI славиться помірними цінами.

«Ми не просто продаємо меблі, ми є безпосереднім їх виробником. І саме цей факт дає нам можливість формувати справедливу ціну на свою продукцію. Ціну, приємну і прийнятну для людей» - наголошують у компанії.

Відкриття салону відбудеться в неділю, 24 листопада о 13:00 годині за адресою: село Рованці, вулиця Технічна, 6.

На вас чекають:

⁃ дитячі розваги та аніматори;
⁃ ведучий для створення затишної атмосфери;
⁃ розіграші цінних призів;
⁃ фуршет;
⁃ і, звичайно ж, приємні знижки на всю продукцію компанії!

Тому обов’язково приходьте і беріть з собою своїх рідних та друзів. Буде цікаво, затишно та атмосферно!
Луцьк! Найбільший меблевий салон в області відкриють вже цієї неділі! Реклама.
Луцьк! Найбільший меблевий салон в області відкриють вже цієї неділі! Реклама.
Луцьк! Найбільший меблевий салон в області відкриють вже цієї неділі! Реклама.
Луцьк! Найбільший меблевий салон в області відкриють вже цієї неділі! Реклама.
Луцьк! Найбільший меблевий салон в області відкриють вже цієї неділі! Реклама.


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Теги: меблевий салон, луцьк, меблі, VINADI
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