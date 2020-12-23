Луцьк! Найбільший меблевий салон в області відкриють вже цієї неділі! Реклама.
Сьогодні, 18:45
Лучани та волиняни запрошують на відкриття найбільшого меблевого салону в області - VINADI!
Дивани, ліжка, столи, крісла, лавки, пуфи, шафи, вішаки, прихожі – далеко не весь сортимент луцького меблевого бренду VINADI, що на сьогодні має власні магазини та представництва майже у всіх областях України та закордоном.
Історія компанії налічує понад два десятиліття успішної роботи зі створення зручних і красивих меблів для дому та офісу. Окрім стильного сучасного дизайну та надійності, продукція VINADI славиться помірними цінами.
«Ми не просто продаємо меблі, ми є безпосереднім їх виробником. І саме цей факт дає нам можливість формувати справедливу ціну на свою продукцію. Ціну, приємну і прийнятну для людей» - наголошують у компанії.
Відкриття салону відбудеться в неділю, 24 листопада о 13:00 годині за адресою: село Рованці, вулиця Технічна, 6.
На вас чекають:
⁃ дитячі розваги та аніматори;
⁃ ведучий для створення затишної атмосфери;
⁃ розіграші цінних призів;
⁃ фуршет;
⁃ і, звичайно ж, приємні знижки на всю продукцію компанії!
Тому обов’язково приходьте і беріть з собою своїх рідних та друзів. Буде цікаво, затишно та атмосферно!
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Дивани, ліжка, столи, крісла, лавки, пуфи, шафи, вішаки, прихожі – далеко не весь сортимент луцького меблевого бренду VINADI, що на сьогодні має власні магазини та представництва майже у всіх областях України та закордоном.
Історія компанії налічує понад два десятиліття успішної роботи зі створення зручних і красивих меблів для дому та офісу. Окрім стильного сучасного дизайну та надійності, продукція VINADI славиться помірними цінами.
«Ми не просто продаємо меблі, ми є безпосереднім їх виробником. І саме цей факт дає нам можливість формувати справедливу ціну на свою продукцію. Ціну, приємну і прийнятну для людей» - наголошують у компанії.
Відкриття салону відбудеться в неділю, 24 листопада о 13:00 годині за адресою: село Рованці, вулиця Технічна, 6.
На вас чекають:
⁃ дитячі розваги та аніматори;
⁃ ведучий для створення затишної атмосфери;
⁃ розіграші цінних призів;
⁃ фуршет;
⁃ і, звичайно ж, приємні знижки на всю продукцію компанії!
Тому обов’язково приходьте і беріть з собою своїх рідних та друзів. Буде цікаво, затишно та атмосферно!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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