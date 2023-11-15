На Волині медики «швидкої» врятували життя двом чоловікам

На Волині медики «швидкої» врятували життя двом чоловікам
Протягом минулої доби на Волині медики «швидких» повернули до життя двох чоловіків. Одному із них спочатку констатували клінічну смерть.

Про це повідомляють у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

За минулу добу, 20 листопада, бригади Старовижівського і Любомльського відділення ЕМД КП "ВОЦЕМДМК" провели успішну серцево-легеневу реанімацію та кардіоверсію.

У ніч з 20 на 21 листопада бригада Старовижівського відділення ЕМД у складі одного фельдшера та одного водія прибула на виклик у село Кримне Ковельського району. У пацієнта віком 49 років після первинного обстеження було діагностовано епілептичний статус. Під час транспортування до закладу охорони здоров'я у пацієнта різко погіршилося самопочуття. Медики констатували клінічну смерть і негайно розпочали реанімаційні заходи. Після 8 хвилин серцево-легеневої реанімації у чоловіка відновився синусовий ритм. Підключивши пацієнта до штучної вентиляції легень, бригада доставила його у профільний заклад охорони здоров'я.

Також цього ж дня була проведена успішна кардіоверсія 57-річному пацієнту з міста Любомль. Після прибуття за викликом бригада Любомльського відділення ЕМД попередньо діагностувала у чоловіка пароксизмальну надшлуночкову тахікардію з нестабільною гемодинамікою (низький тиск, ознаки гострої серцевої недостатності). Бригада прийняла рішення провести синхронізовану електричну кардіоверсію. Дана процедура проводилася двічі після попереднього знеболення та седації пацієнта розрядами 100 і 120 Джоулів. Після відновлення серцевого ритму його доставили у профільний заклад охорони здоров'я в стабільному стані.

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Теги: Волинь, медицина, швидка, порятунок
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