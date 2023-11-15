На Волині медики «швидкої» врятували життя двом чоловікам

Протягом минулої доби на Волині медики «швидких» повернули до життя двох чоловіків. Одному із них спочатку констатували клінічну смерть.Про це повідомляють у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.За минулу добу, 20 листопада, бригади Старовижівського і Любомльського відділення ЕМД КП "ВОЦЕМДМК" провели успішну серцево-легеневу реанімацію та кардіоверсію.У ніч з 20 на 21 листопада бригада Старовижівського відділення ЕМД у складі одного фельдшера та одного водія прибула на виклик у село Кримне Ковельського району. У пацієнта віком 49 років після первинного обстеження було діагностовано епілептичний статус. Під час транспортування до закладу охорони здоров'я у пацієнта різко погіршилося самопочуття. Медики констатували клінічну смерть і негайно розпочали реанімаційні заходи. Після 8 хвилин серцево-легеневої реанімації у чоловіка відновився синусовий ритм. Підключивши пацієнта до штучної вентиляції легень, бригада доставила його у профільний заклад охорони здоров'я.Також цього ж дня була проведена успішна кардіоверсія 57-річному пацієнту з міста Любомль. Після прибуття за викликом бригада Любомльського відділення ЕМД попередньо діагностувала у чоловіка пароксизмальну надшлуночкову тахікардію з нестабільною гемодинамікою (низький тиск, ознаки гострої серцевої недостатності). Бригада прийняла рішення провести синхронізовану електричну кардіоверсію. Дана процедура проводилася двічі після попереднього знеболення та седації пацієнта розрядами 100 і 120 Джоулів. Після відновлення серцевого ритму його доставили у профільний заклад охорони здоров'я в стабільному стані.