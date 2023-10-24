У селищі на Волині відкрили Алею пам'яті загиблим на війні воїнам. ВІДЕО





Усього розмістили 32 фотостенди з фотографіями воїнів, а також QR-коди з інформацією про захисників. Усі полеглі військові були жителями або уродженцями громади, розповів Юрій Кревський.



Єдиний син мешканки Торчинської громади Людмили Михалець — 20-річний Володимир Рабчевський, загинув 12 квітня 2022 року в районі Рубіжного Луганської області.



"Він ще не дожив місяць до 21 року. Це дуже важко, чесно... Він пішов на строкову службу ще у 2020 році і підписав контракт. Отак і застала його війна. Служив у Національній гвардії України, частина швидкого реагування. Зараз – це "Рубіж", "Гвардія наступу", — розповіла жінка.



Втратила 26-річного сина Богдана Щербика в російсько-українській війні мешканка села Усичі Луцького району Неля Самчук. Зі слів жінки, захищати Україну Богдан повернувся з Польщі, де жив і працював. Загинув 14 вересня 2022 року на Донеччині.



"Втримати я його не могла. Поїхав він захищати нас. Як жити, як жити мамі без сина, без дитини? Не дай, Боже, нікому... Люди не забувайте цього, я вас благаю! Я всіх прошу: не забувайтесь цього, якою ціною нам це все дається", — зазначила мама полеглого воїна.



Прийшла пом’янути племінника — 24-річного Павла Синов’ята, який загинув 22 вересня 2022 року, місцева мешканка Світлана. Зі слів волинянки, хлопець провів у боях 5 місяців.



"Він був опорою, надією для мами. Збудували хату, в якій він не пожив. Біль така, що просто не забувається. Завжди в пам’яті, бо цвіт нації має жити, продовжувати рід. Сім’ї не було. Молодий, життя обірвалося в такому віці, що тільки жити", — зазначила жінка.



Серед полеглих воїнів, світлини яких розмістили на Алеї пам'яті — 40-річний Олександр Блаженчук. Він загинув 15 липня 2024 року на Харківщині, розповіла його рідна сестра Ірина Курінна.



"Добрий був мій брат, ми його любили. Дуже зараз воно потрібне, знаєте, для громади, для нас і мені здається, що і для всіх. Щоб бачили наших Героїв, щоб бачили і шанували, щоб було прийти куди", — сказала жінка.



До сьогодні в Торчинській громаді не було місця, де б родичі та місцеві жителі могли пошанувати тих, хто віддав своє життя у боях за Україну, починаючи з 2014. Про це розповів селищний голова Юрій Кревський.



З його слів, розробляли ідею, узгоджували фото та тексти з родинами полеглих військовослужбовців упродовж шести місяців.



"На цих дошках QR-коди, це такі сучасні, можна сказати, дошки, через які можна дізнатися інформацію про кожного героя. Повну таку інформацію, де людина загинула, от що і як. Саме якраз найскладніше — було зібрати цю інформацію", — сказав посадовець.



Облаштування "Алеї пам’яті Героїв", додав Юрій Кревський, обійшлося у 250 тисяч гривень, з яких 55 тисяч виділили з бюджету громади, решта — гроші місцевих підприємців.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 21 листопада в центрі селищі Торчин Луцького району відкрили Алею пам'яті зі світлинами військовослужбовців із громади, котрі загинули в російсько-українській війні з 2014 року і дотепер.Усього розмістили 32 фотостенди з фотографіями воїнів, а також QR-коди з інформацією про захисників. Усі полеглі військові були жителями або уродженцями громади, розповів Суспільному Торчинський селищний головаЄдиний син мешканки Торчинської громади— 20-річний Володимир Рабчевський, загинув 12 квітня 2022 року в районі Рубіжного Луганської області."Він ще не дожив місяць до 21 року. Це дуже важко, чесно... Він пішов на строкову службу ще у 2020 році і підписав контракт. Отак і застала його війна. Служив у Національній гвардії України, частина швидкого реагування. Зараз – це "Рубіж", "Гвардія наступу", — розповіла жінка.Втратила 26-річного синав російсько-українській війні мешканка села Усичі Луцького району. Зі слів жінки, захищати Україну Богдан повернувся з Польщі, де жив і працював. Загинув 14 вересня 2022 року на Донеччині."Втримати я його не могла. Поїхав він захищати нас. Як жити, як жити мамі без сина, без дитини? Не дай, Боже, нікому... Люди не забувайте цього, я вас благаю! Я всіх прошу: не забувайтесь цього, якою ціною нам це все дається", — зазначила мама полеглого воїна.Прийшла пом’янути племінника — 24-річного, який загинув 22 вересня 2022 року, місцева мешканка Світлана. Зі слів волинянки, хлопець провів у боях 5 місяців."Він був опорою, надією для мами. Збудували хату, в якій він не пожив. Біль така, що просто не забувається. Завжди в пам’яті, бо цвіт нації має жити, продовжувати рід. Сім’ї не було. Молодий, життя обірвалося в такому віці, що тільки жити", — зазначила жінка.Серед полеглих воїнів, світлини яких розмістили на Алеї пам'яті — 40-річний. Він загинув 15 липня 2024 року на Харківщині, розповіла його рідна сестра"Добрий був мій брат, ми його любили. Дуже зараз воно потрібне, знаєте, для громади, для нас і мені здається, що і для всіх. Щоб бачили наших Героїв, щоб бачили і шанували, щоб було прийти куди", — сказала жінка.До сьогодні в Торчинській громаді не було місця, де б родичі та місцеві жителі могли пошанувати тих, хто віддав своє життя у боях за Україну, починаючи з 2014. Про це розповів селищний головаЗ його слів, розробляли ідею, узгоджували фото та тексти з родинами полеглих військовослужбовців упродовж шести місяців."На цих дошках QR-коди, це такі сучасні, можна сказати, дошки, через які можна дізнатися інформацію про кожного героя. Повну таку інформацію, де людина загинула, от що і як. Саме якраз найскладніше — було зібрати цю інформацію", — сказав посадовець.Облаштування "Алеї пам’яті Героїв", додав Юрій Кревський, обійшлося у 250 тисяч гривень, з яких 55 тисяч виділили з бюджету громади, решта — гроші місцевих підприємців.

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