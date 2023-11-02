Без МСЕК: у МОЗ розповіли про новий маршрут пацієнта, який встановлює інвалідність

Без МСЕК: у МОЗ розповіли про новий маршрут пацієнта, який встановлює інвалідність
З 1 січня 2025 року починає діяти оновлена система оцінювання повсякденного функціонування людини, яка замінить стару, корумповану модель МСЕК.

У Міністерстві охорони здоров'я України розповіли, яким має бути новий маршрут пацієнта після реформи МСЕК.

Що змінюється?

У минулому: затяжні погодження, непередбачуваність процесів розгляду та можливості корупції.
Тепер: прозорий і цифровий маршрут, орієнтований на потреби людини.

Який шлях потрібно буде пройти пацієнту?

Реформа стартує у 2025 році, та буде впроваджуватись поетапно
Система оновлюватиметься поступово, щоб відпрацювати всі нові механізми й захистити права та інтереси людей. Дізнатися більше про нові правила можна на прикріплених картинка і на сайті МОЗ України.

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Теги: Україна, МСЕК, реформа
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