Без МСЕК: у МОЗ розповіли про новий маршрут пацієнта, який встановлює інвалідність
Сьогодні, 07:32
З 1 січня 2025 року починає діяти оновлена система оцінювання повсякденного функціонування людини, яка замінить стару, корумповану модель МСЕК.
У Міністерстві охорони здоров'я України розповіли, яким має бути новий маршрут пацієнта після реформи МСЕК.
Що змінюється?
У минулому: затяжні погодження, непередбачуваність процесів розгляду та можливості корупції.
Тепер: прозорий і цифровий маршрут, орієнтований на потреби людини.
Який шлях потрібно буде пройти пацієнту?
Реформа стартує у 2025 році, та буде впроваджуватись поетапно
Система оновлюватиметься поступово, щоб відпрацювати всі нові механізми й захистити права та інтереси людей. Дізнатися більше про нові правила можна на прикріплених картинка і на сайті МОЗ України.
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У Міністерстві охорони здоров'я України розповіли, яким має бути новий маршрут пацієнта після реформи МСЕК.
Що змінюється?
У минулому: затяжні погодження, непередбачуваність процесів розгляду та можливості корупції.
Тепер: прозорий і цифровий маршрут, орієнтований на потреби людини.
Який шлях потрібно буде пройти пацієнту?
Реформа стартує у 2025 році, та буде впроваджуватись поетапно
Система оновлюватиметься поступово, щоб відпрацювати всі нові механізми й захистити права та інтереси людей. Дізнатися більше про нові правила можна на прикріплених картинка і на сайті МОЗ України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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