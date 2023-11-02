Без МСЕК: у МОЗ розповіли про новий маршрут пацієнта, який встановлює інвалідність

З 1 січня 2025 року починає діяти оновлена система оцінювання повсякденного функціонування людини, яка замінить стару, корумповану модель МСЕК.У Міністерстві охорони здоров'я України розповіли, яким має бути новий маршрут пацієнта після реформи МСЕК.затяжні погодження, непередбачуваність процесів розгляду та можливості корупції.прозорий і цифровий маршрут, орієнтований на потреби людини.Реформа стартує у 2025 році, та буде впроваджуватись поетапноСистема оновлюватиметься поступово, щоб відпрацювати всі нові механізми й захистити права та інтереси людей. Дізнатися більше про нові правила можна на прикріплених картинка і на сайті МОЗ України.