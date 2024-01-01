На Волині горів житловий будинок: з пожежі врятували чоловіка

На Волині горів житловий будинок: з пожежі врятували чоловіка
Цієї ночі рятувальники ліквідували пожежу житлового будинку в місті Володимир.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

22 листопада о 00:47 на лінію 101 надійшло повідомлення про що горить житловий будинок в місті Володимир по вулиці Леся Курбаса.
На місце події прибули рятувальники 7- ї ДПРЧ міста Володимир у складі двох відділень та МПО міста Устилуг.

По прибуттю рятувальники у складі ланки ГДЗС врятували чоловіка з палаючого будинку, після чого будо передано працівникам екстреної медичної допомоги.
На Волині горів житловий будинок: з пожежі врятували чоловіка

Вогнем було охоплено покрівлю, перекриття стелі, побутову техніку, двері, вікна та речі домашнього вжитку. Пожежу вдалося ліквідувати о 03:14. Внаслідок пожежі чоловік, 1973 року народження, отримав опіки нижніх кінцівок та отруєння чадним газом, якого госпіталізували в Луцьку міську клінічну лікарню.
На Волині горів житловий будинок: з пожежі врятували чоловіка
На Волині горів житловий будинок: з пожежі врятували чоловіка

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Теги: Волинь, пожежа, рятувальники
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