На Волині горів житловий будинок: з пожежі врятували чоловіка

Цієї ночі рятувальники ліквідували пожежу житлового будинку в місті Володимир.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.22 листопада о 00:47 на лінію 101 надійшло повідомлення про що горить житловий будинок в місті Володимир по вулиці Леся Курбаса.На місце події прибули рятувальники 7- ї ДПРЧ міста Володимир у складі двох відділень та МПО міста Устилуг.По прибуттю рятувальники у складі ланки ГДЗС врятували чоловіка з палаючого будинку, після чого будо передано працівникам екстреної медичної допомоги.Вогнем було охоплено покрівлю, перекриття стелі, побутову техніку, двері, вікна та речі домашнього вжитку. Пожежу вдалося ліквідувати о 03:14. Внаслідок пожежі чоловік, 1973 року народження, отримав опіки нижніх кінцівок та отруєння чадним газом, якого госпіталізували в Луцьку міську клінічну лікарню.