На Волинь евакуювалися 40 переселенців із Донеччини. Як їм допомагають





Адаптуватися до нових умов, проконсультувати з юридичних, психологічних та інших питань людям допомагають у центрі підтримки внутрішньо переміщених осіб (ВПО) "Селидове.UA", який розпочав роботу на початку листопада 2024 року, розповіла Вікторія Лежньова.



Суспільне поспілкувалося із родинами, котрі переїхали на Волинь. Серед тих, хто нині проживає в Нововолинську — 41-річна Ольга Чукова. Жінка родом із міста Селидове Покровського району. Тривалий час після вторгнення РФ в Україну у 2022-му жінка не хотіла покидати рідну домівку, адже, з її слів, у місті було спокійно.



Деякий час Ольга Чукова побула у рідних, а згодом повернулась додому. Після одного з прильотів, зазначила жінка, вирішила виїжджати з Селидового.



"Був приліт на ринок і тоді попривозили багато цивільних. Я сказала собі — досить! Дітей треба вивозити! І знову ж таки до брата поїхала (у Київську областьі — ред.), а потім вже сюди, у Нововолинськ. Тяжко дуже морально, дуже хотілось додому і зараз хочеться. Але вже надії немає, що туди я повернуся, нема куди їхати", — сказала жінка.



На Волинь Ольга Чукова приїхала з двома дітьми, а згодом забрала й батьків. У Селидовому працювала у лікарні молодшою медсестрою, і зараз працює на аналогічній посаді в Нововолинській лікарні.



Зі слів жінки, найбільшу винагороду за все пережите отримала, вийшовши місяць тому заміж за волинянина, який нині служить у лавах ЗСУ. Нині її чоловік-військовослужбовець Андрій виконує бойові завдання на рідній для Ольги Донеччині.



"Дуже радий, що вони переїхали, бо те місто вже в окупації. А в Нововолинську безпечніше, ніж у Києві, бо туди теж кожен день щось летить. Я зараз в бліндажу, на чергуванні і зараз в нас трішки голосно. Звісно, я люблю свою дружину і радий, що ми одружилися. Думали зробити це після війни, але так як війна затягується, то ми вирішили зробити це зараз", — сказав військовий.



Поки чоловік Ольги Чукової захищає Україну, сама Ольга працює і виховує двох дітей: 9-річного Івана та 11-річного Олександра. Старша донька проживає окремо. Зараз родина мріє про власне житло, яке будується у Нововолинську для переселенців. Ольга додала: сподівається, що вдасться отримати омріяне помешкання для своєї родини.



Будівництво багатоквартирних житлових будинків для переселенців у Нововолинську триває на вулиці 5-Мікрорайон. Як розповів керівник управління будівництва та інфраструктури Нововолинської міськради Богдан Миронюк, у місті почали зводити 2 шестиповерхових будинки, загальна кількість квартир — 151.



Станом на кінець листопада на обліку в Нововолинській міській раді перебувають 282 сім’ї, які потребують поліпшення житлових умов, розповів начальник юридичного відділу Нововолинської міськради Ігор Дицьо.



З його слів, першочергове право на отримання квартир мають багатодітні сім’ї, сім’ї з дітьми, вагітні жінки, люди, які втратили працездатність, люди пенсійного віку, житло яких було зруйноване або стало непридатним внаслідок збройної агресії Росії.



"Це житло перебуватиме у комунальній власності: воно не підлягає приватизації, а використовуватиметься особами на умовах договору найму. Виділення квартир, якщо будуть наявні вони, здійснюватиметься залежно від того, у кого більше балів. Тобто людина може стати на чергу 2 роки тому, а інша сьогодні. Але вона має більше балів, то вона отримає першою", — сказав посадовець.

Сподівається на нове житло й 60-річний Борис Блажко, житло якого зруйноване. Чоловік мешкає у Нововолинську декілька днів та завітав у центр підтримки ВПО "Селидове UA", аби зареєструватися для отримання допомоги. У місті чоловік вже почав шукати роботу за своєю спеціальністю електрозварювальника



"Там вже неможливо було жити. Ще якось і влітку жили, але потім уже ворог усе ближче і ближче. І адміністрація порадила всім виїжджати", — зазначив переселенець.



Як розповіла керівниця центру "Селидове. UA" Вікторія Лежньова, спершу вивчають потреби переселенців, заносять їх у реєстр для зв'язку, а також надають гуманітарну і консультативну допомогу.



З її слів, таких центрів підтримки ВПО "Селидове UA" є три: у місті Кам’янське Дніпропетровської області, у селі Петропавлівська Борщагівка Київської області та в місті Нововолинську на Волині.



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