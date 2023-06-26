На виплату «тисячі Зеленського» цьогоріч піде 5 млрд гривень. У 2025 році — ще більше

На виплату «тисячі Зеленського» цьогоріч піде 5 млрд гривень. У 2025 році — ще більше
На «Зимову підтримку» українців з держбюджету цьогоріч витратять 5 млрд гривень.

Про це повідомили народні депутати Ярослав Железняк та Олексій Гончаренко із посиланням на документ про зміни постанови Кабміну № 952, пише Громадське.

«Ракетна загроза не завадила прийняти Мінекономіки абсолютно ідіотську ідею про 1000 грн. У цьому році на це піде 5 млрд гривень. В наступному — вже 10 млрд», — зазначив Железняк.

Гончаренко заявив, що кошти для «Зимової підтримки» переведуть з програми, яка фінансує «національний кешбек», на програму, яка буде видавати по тисячі гривень.

«Кабмін також зазначив, що кешбек за грудень 2024 року найде в лютому 2025 року в разі, якщо на це будуть виділені кошти. Якщо кошти виділені не будуть, то кешбек за грудень не прийде», — пише депутат.

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Теги: тисяча, українці, допомога
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