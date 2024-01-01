23 листопада на Волині: гортаючи календар

23 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні день народження відзначає журналіст та волонтер Наталія Толмачова (на фото).

23 листопада іменини у тих, хто носить Олександр, Олексій, Борис, Григорій, Іван, Митрофан, Федір, Макар.

Вітаємо усіх волинян, у яких сьогоднішній день святковий, та бажаємо їм здоров’я, радості й достатку.

23 листопада 1933 у Горохові народився майстер спорту, заслужений тренер України, член збірних команд СРСР та України, почесний громадянин Волині Олександр Баламут (1933 —2009 р.р)

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, Луцьк, день народження, визначні дати
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Заступник голови Волинської ОВА Тарас Шкітер розповів, як в області підтримують ветеранів
5 причин, чому варто пишатись лісомисливською галуззю Волині
Завдала збитків на мільйон гривень: очільницю Шацького нацпарку Христецьку не можуть засудити вже півтора року
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
23 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Міносвіти оголосило конкурс на посаду ректора ВНУ
22 листопад, 23:51
На Волині авто збило пішоходку, жінка у край важкому стані
22 листопад, 22:38
Де і коли на Волині вимикатимуть світло 23 листопада
22 листопад, 21:57
На Запоріжжі загинув 28-річний воїн з Волині Микола Зуб
22 листопад, 20:35
Схожі новини
22 листопада на Волині: гортаючи календар 22 листопада на Волині: гортаючи календар
22 листопад, 00:00
20 листопада на Волині: гортаючи календар 20 листопада на Волині: гортаючи календар
20 листопад, 00:00
16 листопада на Волині: гортаючи календар 16 листопада на Волині: гортаючи календар
16 листопад, 00:00
14 листопада на Волині: гортаючи календар 14 листопада на Волині: гортаючи календар
14 листопад, 00:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
23 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Міносвіти оголосило конкурс на посаду ректора ВНУ
22 листопад, 23:51
 0
На Волині авто збило пішоходку, жінка у край важкому стані
22 листопад, 22:38
 0
Де і коли на Волині вимикатимуть світло 23 листопада
22 листопад, 21:57
 0
На Запоріжжі загинув 28-річний воїн з Волині Микола Зуб
22 листопад, 20:35
 0
Медіа
відео
1/8