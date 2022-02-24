Польські фермери знову планують блокувати пункт пропуску на кордоні з Україною





Про це повідомляють у Держприкордонслужбі.



23 листопада з 9:00 польські мітингувальники планують розпочати можливу акцію протесту – блокування руху перед пунктом пропуску «Медика – Шегині». За попередньою інформацією, акція триватиме 48 годин з можливим продовженням.



На вʼїзд в Республіку Польща не пропускатимуть транспортні засоби вагою понад 3,5 тонн. На виїзд із Польщі пропускатимуть по одній вантажівці на годину.



За інформацією від польської сторони, обмеження не стосуватимуться категорії легкових автомобілів та автобусів.

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