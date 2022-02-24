Польські фермери знову планують блокувати пункт пропуску на кордоні з Україною

Польські фермери знову планують блокувати пункт пропуску на кордоні з Україною
Польські фермери планують обмежити рух перед пунктом пропуску «Медика – Шегині».

Про це повідомляють у Держприкордонслужбі.

23 листопада з 9:00 польські мітингувальники планують розпочати можливу акцію протесту – блокування руху перед пунктом пропуску «Медика – Шегині». За попередньою інформацією, акція триватиме 48 годин з можливим продовженням.

На вʼїзд в Республіку Польща не пропускатимуть транспортні засоби вагою понад 3,5 тонн. На виїзд із Польщі пропускатимуть по одній вантажівці на годину.

За інформацією від польської сторони, обмеження не стосуватимуться категорії легкових автомобілів та автобусів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Україна, війна, кордон, Польща
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Заступник голови Волинської ОВА Тарас Шкітер розповів, як в області підтримують ветеранів
5 причин, чому варто пишатись лісомисливською галуззю Волині
Завдала збитків на мільйон гривень: очільницю Шацького нацпарку Христецьку не можуть засудити вже півтора року
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Польські фермери знову планують блокувати пункт пропуску на кордоні з Україною
Сьогодні, 03:31
Відійшла у засвіти журналістка з Волині Алла Лісова
Сьогодні, 01:15
23 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Міносвіти оголосило конкурс на посаду ректора ВНУ
22 листопад, 23:51
На Волині авто збило пішоходку, жінка у край важкому стані
22 листопад, 22:38
Схожі новини
З України в Польщу більше не випускають чоловіків З України в Польщу більше не випускають чоловіків
24 лютий, 2022, 22:48
Польща пропонує Україну купувати у неї військову техніку в кредит Польща пропонує Україну купувати у неї військову техніку в кредит
02 листопад, 01:15
Лізли через паркан: двоє п'яних волинян хотіли незаконно потрапити до Польщі Лізли через паркан: двоє п'яних волинян хотіли незаконно потрапити до Польщі
14 жовтень, 21:57
Польща може передати Україні свої МіГи, але потрібна підтримка партнерів Польща може передати Україні свої МіГи, але потрібна підтримка партнерів
15 вересень, 11:03
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Польські фермери знову планують блокувати пункт пропуску на кордоні з Україною
Сьогодні, 03:31
 0
Відійшла у засвіти журналістка з Волині Алла Лісова
Сьогодні, 01:15
 0
23 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Міносвіти оголосило конкурс на посаду ректора ВНУ
22 листопад, 23:51
 0
На Волині авто збило пішоходку, жінка у край важкому стані
22 листопад, 22:38
 0
Медіа
відео
1/8