Україну накриють зливи та сніг: де буде мокро
Сьогодні, 10:16
Субота, 23 листопада, в Україні буде мокрою та вітряною. Опади поступово залишать захід і північ країни, але будуть сильними на сході, у більшості південних і центральних областей. Також очікуються сильні температурні контрасти: від 0° на півночі до +16° на півдні.
На заході України в суботу буде переважно сухо і трохи хмарно. На Волині - сухо. Температура -1°...+2°.
Мокрий сніг очікується тільки на Прикарпатті - в Івано-Франківській області. Стовпчики термометрів покажуть 0°...+4°.
На півночі України сьогодні буде холодно. Тут температура очікується в межах 0°...+1°, тільки в Сумській області ще буде до +8°. День буде похмурий, на Сумщині мокрий сніг.
На жителів сходу України сьогодні чекає похмура, але тепла погода. Тут очікуються дощі, а повітря прогріється до +13°...+15°.
У центральній частині України тепло, як і на півночі, розподілиться нерівномірно. На Вінниччині буде +1° і очікується сніг, на Черкащині - до +8°, а на решті території буде від +10° до +14°, дощі та мокрий сніг.
На півдні країни сьогодні буде тепло. Тут протягом дня очікується до +13°...+16°, але буде похмуро і дощитиме.
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На заході України в суботу буде переважно сухо і трохи хмарно. На Волині - сухо. Температура -1°...+2°.
Мокрий сніг очікується тільки на Прикарпатті - в Івано-Франківській області. Стовпчики термометрів покажуть 0°...+4°.
На півночі України сьогодні буде холодно. Тут температура очікується в межах 0°...+1°, тільки в Сумській області ще буде до +8°. День буде похмурий, на Сумщині мокрий сніг.
На жителів сходу України сьогодні чекає похмура, але тепла погода. Тут очікуються дощі, а повітря прогріється до +13°...+15°.
У центральній частині України тепло, як і на півночі, розподілиться нерівномірно. На Вінниччині буде +1° і очікується сніг, на Черкащині - до +8°, а на решті території буде від +10° до +14°, дощі та мокрий сніг.
На півдні країни сьогодні буде тепло. Тут протягом дня очікується до +13°...+16°, але буде похмуро і дощитиме.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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