Україну накриють зливи та сніг: де буде мокро

Субота, 23 листопада, в Україні буде мокрою та вітряною. Опади поступово залишать захід і північ країни, але будуть сильними на сході, у більшості південних і центральних областей. Також очікуються сильні температурні контрасти: від 0° на півночі до +16° на півдні.Мокрий сніг очікується тільки на Прикарпатті - в Івано-Франківській області. Стовпчики термометрів покажуть 0°...+4°.На півночі України сьогодні буде холодно. Тут температура очікується в межах 0°...+1°, тільки в Сумській області ще буде до +8°. День буде похмурий, на Сумщині мокрий сніг.На жителів сходу України сьогодні чекає похмура, але тепла погода. Тут очікуються дощі, а повітря прогріється до +13°...+15°.У центральній частині України тепло, як і на півночі, розподілиться нерівномірно. На Вінниччині буде +1° і очікується сніг, на Черкащині - до +8°, а на решті території буде від +10° до +14°, дощі та мокрий сніг.На півдні країни сьогодні буде тепло. Тут протягом дня очікується до +13°...+16°, але буде похмуро і дощитиме.