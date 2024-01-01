Якою буде погода у неділю, 24 листопада
Сьогодні, 20:00
Починаючи з самого ранку й до пізнього вечора, небо у Луцьку буде вкрите хмарами. Без опадів.
Про це повідомляє Sinoptik.
Мінлива хмарність. Вночі та вдень опадів не прогнозують. На дорогах ожеледиця. Вітер західний та південний, 3-4,3 м/с. Температура вночі 1° морозу, вдень -2-+2° тепла.
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Про це повідомляє Sinoptik.
Мінлива хмарність. Вночі та вдень опадів не прогнозують. На дорогах ожеледиця. Вітер західний та південний, 3-4,3 м/с. Температура вночі 1° морозу, вдень -2-+2° тепла.
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