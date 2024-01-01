Якою буде погода у неділю, 24 листопада





Про це повідомляє Sinoptik.



Мінлива хмарність. Вночі та вдень опадів не прогнозують. На дорогах ожеледиця. Вітер західний та південний, 3-4,3 м/с. Температура вночі 1° морозу, вдень -2-+2° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Починаючи з самого ранку й до пізнього вечора, небо у Луцьку буде вкрите хмарами. Без опадів.Про це повідомляє Sinoptik.Мінлива хмарність. Вночі та вдень опадів не прогнозують. На дорогах ожеледиця. Вітер західний та південний, 3-4,3 м/с. Температура вночі 1° морозу, вдень -2-+2° тепла.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію