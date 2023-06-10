Юний форвард з Луцька уперше потрапив до заявки «Баєра» на матч Бундесліги
Сьогодні, 11:03
Форвард юніорської збірної України з футболу Артем Степанов уперше потрапив до заявки "Баєра" на матч німецької Бундесліги.
Степанов виступає за "Баєр" з 2022 року, а від початку нового сезону доєднався до складу леверкузенців U19 і є найкращим бомбардиром чемпіонату з 10 голами, - про це повідомляє Суспільне.
Від початку сезону 2024/25 успіхи українця в юніорській команді вже дозволили йому потрапити до складу на стартовий матч Кубка Німеччини (проти "Єни" — 1:0), але тоді Степанов залишився на лаві запасних.
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.
У Бундеслізі Артем уперше доєднався до основної команди на матч 11-го туру з "Гайденгаймом". Леверкузен переміг із рахунком 5:2, а українець провів увесь матч на лаві запасних.
У центрі нападу господарів повний матч натомість провів лідер збірної Чехії Патрік Шик. Його хеттрик і став вирішальним, принісши "Баєру" розгромну вольову перемогу — станом на 21-шу хвилину матчу чинні чемпіони Бундесліги програвали 0:2.
Нагадаємо, у жовтні 17-річний український нападник Баєра U-19, уродженець Луцька Артем Степанов відзначився дебютним голом в Юнацькій лізі УЄФА.
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Степанов виступає за "Баєр" з 2022 року, а від початку нового сезону доєднався до складу леверкузенців U19 і є найкращим бомбардиром чемпіонату з 10 голами, - про це повідомляє Суспільне.
Від початку сезону 2024/25 успіхи українця в юніорській команді вже дозволили йому потрапити до складу на стартовий матч Кубка Німеччини (проти "Єни" — 1:0), але тоді Степанов залишився на лаві запасних.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Двоє футболістів з Луцька грають за «Баварію» та «Байєр»
.
У Бундеслізі Артем уперше доєднався до основної команди на матч 11-го туру з "Гайденгаймом". Леверкузен переміг із рахунком 5:2, а українець провів увесь матч на лаві запасних.
У центрі нападу господарів повний матч натомість провів лідер збірної Чехії Патрік Шик. Його хеттрик і став вирішальним, принісши "Баєру" розгромну вольову перемогу — станом на 21-шу хвилину матчу чинні чемпіони Бундесліги програвали 0:2.
Нагадаємо, у жовтні 17-річний український нападник Баєра U-19, уродженець Луцька Артем Степанов відзначився дебютним голом в Юнацькій лізі УЄФА.
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