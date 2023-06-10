Юний форвард з Луцька уперше потрапив до заявки «Баєра» на матч Бундесліги

Юний форвард з Луцька уперше потрапив до заявки «Баєра» на матч Бундесліги
Форвард юніорської збірної України з футболу Артем Степанов уперше потрапив до заявки "Баєра" на матч німецької Бундесліги.

Степанов виступає за "Баєр" з 2022 року, а від початку нового сезону доєднався до складу леверкузенців U19 і є найкращим бомбардиром чемпіонату з 10 голами, - про це повідомляє Суспільне.

Від початку сезону 2024/25 успіхи українця в юніорській команді вже дозволили йому потрапити до складу на стартовий матч Кубка Німеччини (проти "Єни" — 1:0), але тоді Степанов залишився на лаві запасних.

ЧИТАТИ ТАКОЖ: Двоє футболістів з Луцька грають за «Баварію» та «Байєр»
.
У Бундеслізі Артем уперше доєднався до основної команди на матч 11-го туру з "Гайденгаймом". Леверкузен переміг із рахунком 5:2, а українець провів увесь матч на лаві запасних.

У центрі нападу господарів повний матч натомість провів лідер збірної Чехії Патрік Шик. Його хеттрик і став вирішальним, принісши "Баєру" розгромну вольову перемогу — станом на 21-шу хвилину матчу чинні чемпіони Бундесліги програвали 0:2.

Нагадаємо, у жовтні 17-річний український нападник Баєра U-19, уродженець Луцька Артем Степанов відзначився дебютним голом в Юнацькій лізі УЄФА.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, Луцьк, спорт, Україна, Німеччина, Артем Степанов, Баєр, футбол
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Заступник голови Волинської ОВА Тарас Шкітер розповів, як в області підтримують ветеранів
5 причин, чому варто пишатись лісомисливською галуззю Волині
Завдала збитків на мільйон гривень: очільницю Шацького нацпарку Христецьку не можуть засудити вже півтора року
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Юний форвард з Луцька уперше потрапив до заявки «Баєра» на матч Бундесліги
Сьогодні, 11:03
За минулу добу українські воїни знищили 1020 окупантів, 17 ББМ та 4 танки
Сьогодні, 10:22
На Курщині загинув 23-річний воїн з Волині Андрій Глез
Сьогодні, 09:44
Ситуація на фронті станом на ранок 24 листопада
Сьогодні, 09:00
На змагання з кіокушинкай карате до Луцька з'їхалися понад пів тисячі спортсменів
Сьогодні, 08:09
Схожі новини
«Дуже мудра людина, але родзинка», – відомий воротар про Кварцяного «Дуже мудра людина, але родзинка», – відомий воротар про Кварцяного
15 жовтень, 08:25
Волинянин став срібним призером чемпіонату Вірменії з футболу Волинянин став срібним призером чемпіонату Вірменії з футболу
10 червень, 2023, 05:28
Лучанин Анатолій Тимощук намагався оскаржити рішення про довічне відсторонення від українського футболу Лучанин Анатолій Тимощук намагався оскаржити рішення про довічне відсторонення від українського футболу
25 січень, 2023, 10:10
Ексгравець «Волині», завершив ігрову кар'єру і став одним із тренерів клубу УПЛ Ексгравець «Волині», завершив ігрову кар'єру і став одним із тренерів клубу УПЛ
14 січень, 2023, 02:17
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Юний форвард з Луцька уперше потрапив до заявки «Баєра» на матч Бундесліги
Сьогодні, 11:03
 0
За минулу добу українські воїни знищили 1020 окупантів, 17 ББМ та 4 танки
Сьогодні, 10:22
 0
На Курщині загинув 23-річний воїн з Волині Андрій Глез
Сьогодні, 09:44
 0
Ситуація на фронті станом на ранок 24 листопада
Сьогодні, 09:00
 0
На змагання з кіокушинкай карате до Луцька з'їхалися понад пів тисячі спортсменів
Сьогодні, 08:09
 0
Медіа
відео
1/8