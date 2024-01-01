Лучанин забив дебютний гол за «Баєр» в Юнацькій Лізі УЄФА. ВІДЕО
Сьогодні, 01:15
17-річний український нападник Баєра U-19, уродженець Луцька Артем Степанов відзначився дебютним голом в Юнацькій лізі УЄФА.
Про це повідомляє "Чемпіон".
Форвард на 90+6 хвилині впевнено реалізував вихід віч-на-віч з голкіпером Мілана та встановив остаточний рахунок поєдинку – 3:1.
Зазначимо, що Степанов у Молодіжній лізі Німеччини цього сезону зіграв 5 матчів, в яких записав на свій рахунок 7 голів.
Нагадаємо, Артем перейшов до Баєра з донецького Шахтаря у 2022 році. Нещодавно він продовжив контракт з "фармацевтами", який тепер розрахований до 30 червня 2027 року.
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Про це повідомляє "Чемпіон".
Форвард на 90+6 хвилині впевнено реалізував вихід віч-на-віч з голкіпером Мілана та встановив остаточний рахунок поєдинку – 3:1.
Зазначимо, що Степанов у Молодіжній лізі Німеччини цього сезону зіграв 5 матчів, в яких записав на свій рахунок 7 голів.
Нагадаємо, Артем перейшов до Баєра з донецького Шахтаря у 2022 році. Нещодавно він продовжив контракт з "фармацевтами", який тепер розрахований до 30 червня 2027 року.
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