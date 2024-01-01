Лучанин забив дебютний гол за «Баєр» в Юнацькій Лізі УЄФА. ВІДЕО

Лучанин забив дебютний гол за «Баєр» в Юнацькій Лізі УЄФА. ВІДЕО
17-річний український нападник Баєра U-19, уродженець Луцька Артем Степанов відзначився дебютним голом в Юнацькій лізі УЄФА.

Про це повідомляє "Чемпіон".

Форвард на 90+6 хвилині впевнено реалізував вихід віч-на-віч з голкіпером Мілана та встановив остаточний рахунок поєдинку – 3:1.

Зазначимо, що Степанов у Молодіжній лізі Німеччини цього сезону зіграв 5 матчів, в яких записав на свій рахунок 7 голів.

Нагадаємо, Артем перейшов до Баєра з донецького Шахтаря у 2022 році. Нещодавно він продовжив контракт з "фармацевтами", який тепер розрахований до 30 червня 2027 року.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: спорт, Волинь, Луцьк, Юнацька Ліга УЄФА
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Ми знаходимо час на манікюр, але на похід до лікаря – ні»: розмова із засновницею Фонду боротьби з раком Марією Адамчук-Коротицькою
Від Гаррі Поттера до озвучення зупинок: як незрячий лучанин Віталій Ткачук змінює наше місто
Ukrainian Spirit у Луцьку: вишукані подарунки для справжніх цінителів. Реклама
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Лучанин забив дебютний гол за «Баєр» в Юнацькій Лізі УЄФА. ВІДЕО
Сьогодні, 01:15
3 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Новий формат: в Україні з'являться повістки з QR-кодом
02 жовтень, 23:19
Деякі луцькі вчителі отримають 10 000 гривень премії
02 жовтень, 22:38
На Волині попрощалися з кавалером ордена «Народний Герой України» Павлом Чайкою. ВІДЕО
02 жовтень, 21:57
Схожі новини
Лучанка – призерка Всеукраїнських змагань з літнього біатлону. ФОТО Лучанка – призерка Всеукраїнських змагань з літнього біатлону. ФОТО
15 серпень, 23:19
Волейболіст з Луцька – призер міжнародного турніру Волейболіст з Луцька – призер міжнародного турніру
14 серпень, 02:17
Двоє юних волинянок завоювали золоті медалі на Чемпіонаті Європи з ММА Двоє юних волинянок завоювали золоті медалі на Чемпіонаті Європи з ММА
01 квітень, 21:16
Волинські легкоатлети завоювали три медалі на всеукраїнських змаганнях Волинські легкоатлети завоювали три медалі на всеукраїнських змаганнях
23 березень, 03:21
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Лучанин забив дебютний гол за «Баєр» в Юнацькій Лізі УЄФА. ВІДЕО
Сьогодні, 01:15
 0
3 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Новий формат: в Україні з'являться повістки з QR-кодом
02 жовтень, 23:19
 0
Деякі луцькі вчителі отримають 10 000 гривень премії
02 жовтень, 22:38
 0
На Волині попрощалися з кавалером ордена «Народний Герой України» Павлом Чайкою. ВІДЕО
02 жовтень, 21:57
 0
Медіа
відео
1/8