У музеї на Волині зберігатимуть макет Маріупольського драмтеатру. ФОТО

У музеї на Волині зберігатимуть макет Маріупольського драмтеатру. ФОТО
У Нововолинському музеї зберігатиметься макет Маріупольського драматичного театру.

Про це повідомляють у Нововолинській міській раді.

2 жовтня у виставковому залі Нововолинського історичного музею презентували макет Маріупольського драматичного театру. У березні 2022 року ця будівля була зруйнована внаслідок російського авіаційного удару. На той час понад тисячу цивільних маріупольців знаходили прихисток у стінах драмтеатру.
У музеї на Волині зберігатимуть макет Маріупольського драмтеатру. ФОТО

Презентацію макета, створеного громадською організацією «Історія в руках», у Нововолинську провели у форматі перформансу. Працівники музею та відділу культури зачитали листи зі спогадами очевидців трагедії, а також продемонстрували відеоматеріали.
У музеї на Волині зберігатимуть макет Маріупольського драмтеатру. ФОТО

ГО «Історія в руках» створює макети українських закладів культури, освіти та релігії, зруйнованих російськими військовими. Макет Маріупольського драматичного театру став першою роботою у рамках цього проєкту.

Один із десяти макетів театру зберігатиметься у Нововолинському історичному музеї та буде доступний для перегляду відвідувачами.

До нововолинських ліцеїстів, які відвідали презентацію, звернулася начальниця відділу культури Марія Душук. Вона підкреслила важливість пам'яті про історичні події та необхідність щоденної праці для відбудови України.
У музеї на Волині зберігатимуть макет Маріупольського драмтеатру. ФОТО
У музеї на Волині зберігатимуть макет Маріупольського драмтеатру. ФОТО
У музеї на Волині зберігатимуть макет Маріупольського драмтеатру. ФОТО
У музеї на Волині зберігатимуть макет Маріупольського драмтеатру. ФОТО
У музеї на Волині зберігатимуть макет Маріупольського драмтеатру. ФОТО
У музеї на Волині зберігатимуть макет Маріупольського драмтеатру. ФОТО
У музеї на Волині зберігатимуть макет Маріупольського драмтеатру. ФОТО
У музеї на Волині зберігатимуть макет Маріупольського драмтеатру. ФОТО

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Теги: Волинь, Нововолинськ, війна, Маріуполь, музей
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