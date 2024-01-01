«У 17 років зробила свій найважливіший вибір», – лучанка, яка служить у Севастопольській бригаді тактичної авіації. ВІДЕО

Олександра – офіцер Севастопольської бригади тактичної авіації. Вона – старший лейтенант. Сфера її відповідальності – системи зв’язку.Про це повідомили у Повітряному командуванні "Захід" Повітряних Сил ЗС України."Наша бригада працює в режимі 24 на 7. Фахівці на землі роблять все необхідне, аби льотчики у небі могли успішно виконувати бойові завдання, - каже офіцер. – Я – частинка цього великого бойового колективу".Олександра – цьогорічний чемпіон повітряного командування «Захід» з плавання. У запливі на 50 метрів вона показала найкращий результат серед жінок - 33.5 секунди. Це норматив кандидата у майстри спорту."Я з семирічного віку займаюсь плаванням. Мріяла про спорт великих досягнень, про тренерську роботу, - розповідає вона. – Та у 17 років зробила свій найважливіший вибір – вступила у Харківський національний університет Повітряних Сил. Вирішила, що зараз найкраща робота – бути в лавах Збройних Сил України і захищати свою країну".Плавання залишається улюбленим хобі Олександри."Басейн – це місце, де ти щодня перемагаєш себе, стаєш кращою версією себе, - каже вона. – Плавання навчає зосереджуватися на досягненні мети, дисциплінує, розвиває впевненість у собі і своїх можливостях. Це якості, які потрібні військовим і які допомагають мені у службі".Зараз часу на тренування у офіцера практично нема. Але після Перемоги Олександра планує частіше відвідувати басейн."Виженемо окупантів, тоді буду прищеплювати захоплення плаванням своїм бойовим друзям і колегам", - ділиться планами офіцер.