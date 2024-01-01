Уночі росія атакувала Хмельниччину: пожежу ліквідували
Сьогодні, 09:43
В ніч на 3 жовтня росіяни атакували "шахедами" Хмельницьку область. Влучань в об'єкти інфраструктури не було.
Про це повідомили у Хмельницькій ОВА.
Під час сигналу повітряної тривоги сили ППО знищили над областю 4 ворожих БпЛА типу «Shahed».
Пожежу на городі приватного сектору оперативно ліквідували сили ДСНС.
"Станом на цю годину, звернень щодо травмованих, загиблих та пошкодження майна не надходило", – йдеться у повідомленні.
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Про це повідомили у Хмельницькій ОВА.
Під час сигналу повітряної тривоги сили ППО знищили над областю 4 ворожих БпЛА типу «Shahed».
Пожежу на городі приватного сектору оперативно ліквідували сили ДСНС.
"Станом на цю годину, звернень щодо травмованих, загиблих та пошкодження майна не надходило", – йдеться у повідомленні.
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