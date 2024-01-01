Уночі росія атакувала Хмельниччину: пожежу ліквідували

Уночі росія атакувала Хмельниччину: пожежу ліквідували
В ніч на 3 жовтня росіяни атакували "шахедами" Хмельницьку область. Влучань в об'єкти інфраструктури не було.

Про це повідомили у Хмельницькій ОВА.

Під час сигналу повітряної тривоги сили ППО знищили над областю 4 ворожих БпЛА типу «Shahed».

Пожежу на городі приватного сектору оперативно ліквідували сили ДСНС.

"Станом на цю годину, звернень щодо травмованих, загиблих та пошкодження майна не надходило", – йдеться у повідомленні.

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Теги: Україна, росія, війна
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