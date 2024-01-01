Уночі росія атакувала Хмельниччину: пожежу ліквідували





Про це повідомили у Хмельницькій ОВА.



Під час сигналу повітряної тривоги сили ППО знищили над областю 4 ворожих БпЛА типу «Shahed».



Пожежу на городі приватного сектору оперативно ліквідували сили ДСНС.



"Станом на цю годину, звернень щодо травмованих, загиблих та пошкодження майна не надходило", – йдеться у повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В ніч на 3 жовтня росіяни атакували "шахедами" Хмельницьку область. Влучань в об'єкти інфраструктури не було.Про це повідомили у Хмельницькій ОВА.Під час сигналу повітряної тривоги сили ППО знищили над областю 4 ворожих БпЛА типу «Shahed».Пожежу на городі приватного сектору оперативно ліквідували сили ДСНС."Станом на цю годину, звернень щодо травмованих, загиблих та пошкодження майна не надходило", – йдеться у повідомленні.

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