Сонячну гібридну електростанцію встановили на даху волинської лікарні. ВІДЕО





Реалізували проєкт спільно із громадськими організаціями "Екодія" та "Екоклуб", розповіла Вероніка Сєргєєва.



"Сонячна електростанція дозволить генерувати щороку майже 20,6 кВт годин електроенергії, що еквівалентно орієнтовно 230 тисячам гривень дозволить зекономити така сонячна електростанція на рік", — каже Вероніка Сєргєєва.



Віднині, каже директор медзакладу Олег Шипелик, лікарня готова до блекаутів і зможе надавати допомогу пацієнтам під час вимкнень електроенергії у нічний період.



За його словами, у пологовому відділенні щороку відбувається понад 400 пологів. Із встановленням сонячних панелей відділення зможе працювати та бути енергонезалежним цілодобово. Сонячна електростанція зможе виробляти до 24 тисяч кВт за годину, розказує Олег Шипелик.



"Гібридна електростанція, яка буде встановлена в нас, буде мати можливість накопичувати електроенергію і коли немає достатньої кількості сонця увечері цю електроенергію віддавати. Надлишок електроенергії ми маємо можливість скидати в мережу, аби потім компенсувати оці пікові втрати", — каже директор медзакладу.



У підвальному приміщенні лікарні працівники підрядної організації встановили інвертори та інше устаткування, каже майстер Олександр Маліновський.



"Кожний інвертор по 10 кВт по три фази в загальному. Також ще один інвертор ставитися буде, він буде розуміти коли потрібно подавати сонячну енергію, а коли потрібно буде використовувати енергію з мережі. Він балансуватиме між цими і мережею", — розповідає майстер.



Наступне приміщення медзакладу, де планують встановити сонячну гібридну електростанцію, потужністю 100 кВт, буде хірургічно-травматологічне відділення, каже керівник Олег Шипелик.



З його слів, у середньому економія енерговитрат щороку зменшиться на 30%. Економія у двох приміщеннях становитиме орієнтовно до півтора мільйона гривень із чотирьох з половиною мільйонів, які платять зараз, сказав директор комунального підприємства.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сонячну гібридну електростанцію потужністю 20 кВт встановили на даху пологового відділення Нововолинської міської лікарні, беручи участь у проєкті "Відновлювані джерела енергії для стійкої України", що виконується за дорученням уряду Німеччини.Реалізували проєкт спільно із громадськими організаціями "Екодія" та "Екоклуб", розповіла Суспільному проєктна менеджерка медзакладу"Сонячна електростанція дозволить генерувати щороку майже 20,6 кВт годин електроенергії, що еквівалентно орієнтовно 230 тисячам гривень дозволить зекономити така сонячна електростанція на рік", — каже Вероніка Сєргєєва.Віднині, каже директор медзакладу, лікарня готова до блекаутів і зможе надавати допомогу пацієнтам під час вимкнень електроенергії у нічний період.За його словами, у пологовому відділенні щороку відбувається понад 400 пологів. Із встановленням сонячних панелей відділення зможе працювати та бути енергонезалежним цілодобово. Сонячна електростанція зможе виробляти до 24 тисяч кВт за годину, розказує Олег Шипелик."Гібридна електростанція, яка буде встановлена в нас, буде мати можливість накопичувати електроенергію і коли немає достатньої кількості сонця увечері цю електроенергію віддавати. Надлишок електроенергії ми маємо можливість скидати в мережу, аби потім компенсувати оці пікові втрати", — каже директор медзакладу.У підвальному приміщенні лікарні працівники підрядної організації встановили інвертори та інше устаткування, каже майстер Олександр Маліновський."Кожний інвертор по 10 кВт по три фази в загальному. Також ще один інвертор ставитися буде, він буде розуміти коли потрібно подавати сонячну енергію, а коли потрібно буде використовувати енергію з мережі. Він балансуватиме між цими і мережею", — розповідає майстер.Наступне приміщення медзакладу, де планують встановити сонячну гібридну електростанцію, потужністю 100 кВт, буде хірургічно-травматологічне відділення, каже керівник Олег Шипелик.З його слів, у середньому економія енерговитрат щороку зменшиться на 30%. Економія у двох приміщеннях становитиме орієнтовно до півтора мільйона гривень із чотирьох з половиною мільйонів, які платять зараз, сказав директор комунального підприємства.

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