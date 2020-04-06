30-річний п`яний волинянин скоїв аварію та розмахував кулаками перед поліцейськими
Сьогодні, 10:10
Волинянин спричинив аварію і розмахував кулаками перед поліцейськими: винуватця затримали.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Подія трапилась 2 жовтня, близько 22 години, на автодорозі Володимир-Ковель.
Тут 30-річний водій BMW не вибрав безпечної дистанції під час руху та зіткнувся з Volkswagen Golf.
На місце прибув наряд поліції Володимирського РВП. На винуватця почали оформляти адміністративні матеріали, у тому числі, за керування в стані сп’яніння. Однак той почав чинити опір поліцейським та завдав удар по правоохоронцю. Фігуранта одразу ж затримали в порядку статті 208 КПК України. Його освідували в медзакладі: мав 1,55 проміле алкоголю, що в 7 разів вище допустимої норми.
На чоловіка оформили необхідні адміністративні матеріали.
За фактом умисного заподіяння працівникові правоохоронного органу тілесного ушкодження слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.345 Кримінального Кодексу України.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Подія трапилась 2 жовтня, близько 22 години, на автодорозі Володимир-Ковель.
Тут 30-річний водій BMW не вибрав безпечної дистанції під час руху та зіткнувся з Volkswagen Golf.
На місце прибув наряд поліції Володимирського РВП. На винуватця почали оформляти адміністративні матеріали, у тому числі, за керування в стані сп’яніння. Однак той почав чинити опір поліцейським та завдав удар по правоохоронцю. Фігуранта одразу ж затримали в порядку статті 208 КПК України. Його освідували в медзакладі: мав 1,55 проміле алкоголю, що в 7 разів вище допустимої норми.
На чоловіка оформили необхідні адміністративні матеріали.
За фактом умисного заподіяння працівникові правоохоронного органу тілесного ушкодження слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.345 Кримінального Кодексу України.
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