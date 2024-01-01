Росія вночі атакувала Україну 105 ударними дронами
Сьогодні, 11:15
Російська армія цієї ночі вдарила по Україні 105 ударними БпЛА типу "шахед". Ворог здійснив пуски з російських районів Орел, Приморсько-Ахтарськ, Курськ і мис Чауда (окупований Крим).
Захисники збили 78 дронів, один полетів у напрямку Білорусі, ще 23 – втрачені локаційно в різних регіонах. Імовірно – через РЕБ, повідомили в Повітряних силах.
"Відбивали повітряний напад авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України", – зазначили в ПС.
ППО працювала у Київській, Черкаській, Вінницькій, Хмельницькій, Кіровоградській, Житомирській, Полтавській, Чернігівській, Херсонській, Одеській, Харківській, Сумській, Дніпропетровській, Рівненській та Івано-Франківській областях.
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Захисники збили 78 дронів, один полетів у напрямку Білорусі, ще 23 – втрачені локаційно в різних регіонах. Імовірно – через РЕБ, повідомили в Повітряних силах.
"Відбивали повітряний напад авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України", – зазначили в ПС.
ППО працювала у Київській, Черкаській, Вінницькій, Хмельницькій, Кіровоградській, Житомирській, Полтавській, Чернігівській, Херсонській, Одеській, Харківській, Сумській, Дніпропетровській, Рівненській та Івано-Франківській областях.
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