Росія вночі атакувала Україну 105 ударними дронами

Росія вночі атакувала Україну 105 ударними дронами
Російська армія цієї ночі вдарила по Україні 105 ударними БпЛА типу "шахед". Ворог здійснив пуски з російських районів Орел, Приморсько-Ахтарськ, Курськ і мис Чауда (окупований Крим).

Захисники збили 78 дронів, один полетів у напрямку Білорусі, ще 23 – втрачені локаційно в різних регіонах. Імовірно – через РЕБ, повідомили в Повітряних силах.

"Відбивали повітряний напад авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України", – зазначили в ПС.

ППО працювала у Київській, Черкаській, Вінницькій, Хмельницькій, Кіровоградській, Житомирській, Полтавській, Чернігівській, Херсонській, Одеській, Харківській, Сумській, Дніпропетровській, Рівненській та Івано-Франківській областях.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Україна, росія, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Ми знаходимо час на манікюр, але на похід до лікаря – ні»: розмова із засновницею Фонду боротьби з раком Марією Адамчук-Коротицькою
Від Гаррі Поттера до озвучення зупинок: як незрячий лучанин Віталій Ткачук змінює наше місто
Ukrainian Spirit у Луцьку: вишукані подарунки для справжніх цінителів. Реклама
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Росія вночі атакувала Україну 105 ударними дронами
Сьогодні, 11:15
Сонячну гібридну електростанцію встановили на даху волинської лікарні. ВІДЕО
Сьогодні, 10:50
30-річний п`яний волинянин скоїв аварію та розмахував кулаками перед поліцейськими
Сьогодні, 10:10
Уночі росія атакувала Хмельниччину: пожежу ліквідували
Сьогодні, 09:43
У Генштабі розповіли про ситуацію на фронті станом на ранок 3 жовтня
Сьогодні, 09:10
Схожі новини
Уночі росія атакувала Хмельниччину: пожежу ліквідували Уночі росія атакувала Хмельниччину: пожежу ліквідували
Сьогодні, 09:43
У Генштабі розповіли про ситуацію на фронті станом на ранок 3 жовтня У Генштабі розповіли про ситуацію на фронті станом на ранок 3 жовтня
Сьогодні, 09:10
На Донеччині загинув Герой з Волині Віктор Клімчук На Донеччині загинув Герой з Волині Віктор Клімчук
02 жовтень, 18:02
Окупанти на Херсонщині оголосили призов чоловіків до російської армії Окупанти на Херсонщині оголосили призов чоловіків до російської армії
02 жовтень, 17:17
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Росія вночі атакувала Україну 105 ударними дронами
Сьогодні, 11:15
 0
Сонячну гібридну електростанцію встановили на даху волинської лікарні. ВІДЕО
Сьогодні, 10:50
 0
30-річний п`яний волинянин скоїв аварію та розмахував кулаками перед поліцейськими
Сьогодні, 10:10
 0
Уночі росія атакувала Хмельниччину: пожежу ліквідували
Сьогодні, 09:43
 0
У Генштабі розповіли про ситуацію на фронті станом на ранок 3 жовтня
Сьогодні, 09:10
 0
Медіа
відео
1/8