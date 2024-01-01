Дрони СБУ атакували військовий аеродром «Борисоглєбськ» у росії
Сьогодні, 12:11
Уночі проти 3 жовтня українські військові атакували військовий аеродром «Борисоглєбськ», що у Воронезькій області росії.
Про це hromadske повідомило джерело у Службі безпеки України.
Уночі дрони СБУ, ССО та інших Сил оборони атакували склади з КАБами, стоянки літаків СУ-35 і СУ-34, а також місця зберігання авіаційного пального на аеродромі. Як зазначається, звідти війська рф активно атакують КАБами українські території.
Вночі росіяни писали в соцмережах про роботу ППО, прольоти великої кількості безпілотників та потужні вибухи й пожежу в районі місцевого аеродрому. А супутниковий моніторинг зафіксував чотири осередки пожеж на території аеродрому.
«СБУ продовжує проводити активні заходи, щоб зменшити спроможність ворога тероризувати мирні українські міста винищувачами з КАБами. Демілітаризація російських військових аеродромів триватиме, бо ворог не повинен почуватися спокійно навіть на своїй території», — сказав співрозмовник hromadske.
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Про це hromadske повідомило джерело у Службі безпеки України.
Уночі дрони СБУ, ССО та інших Сил оборони атакували склади з КАБами, стоянки літаків СУ-35 і СУ-34, а також місця зберігання авіаційного пального на аеродромі. Як зазначається, звідти війська рф активно атакують КАБами українські території.
Вночі росіяни писали в соцмережах про роботу ППО, прольоти великої кількості безпілотників та потужні вибухи й пожежу в районі місцевого аеродрому. А супутниковий моніторинг зафіксував чотири осередки пожеж на території аеродрому.
«СБУ продовжує проводити активні заходи, щоб зменшити спроможність ворога тероризувати мирні українські міста винищувачами з КАБами. Демілітаризація російських військових аеродромів триватиме, бо ворог не повинен почуватися спокійно навіть на своїй території», — сказав співрозмовник hromadske.
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