Дрони СБУ атакували військовий аеродром «Борисоглєбськ» у росії





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Уночі дрони СБУ, ССО та інших Сил оборони атакували склади з КАБами, стоянки літаків СУ-35 і СУ-34, а також місця зберігання авіаційного пального на аеродромі. Як зазначається, звідти війська рф активно атакують КАБами українські території.



Вночі росіяни писали в соцмережах про роботу ППО, прольоти великої кількості безпілотників та потужні вибухи й пожежу в районі місцевого аеродрому. А супутниковий моніторинг зафіксував чотири осередки пожеж на території аеродрому.



«СБУ продовжує проводити активні заходи, щоб зменшити спроможність ворога тероризувати мирні українські міста винищувачами з КАБами. Демілітаризація російських військових аеродромів триватиме, бо ворог не повинен почуватися спокійно навіть на своїй території», — сказав співрозмовник hromadske.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Уночі проти 3 жовтня українські військові атакували військовий аеродром «Борисоглєбськ», що у Воронезькій області росії.Про це hromadske повідомило джерело у Службі безпеки України.Уночі дрони СБУ, ССО та інших Сил оборони атакували склади з КАБами, стоянки літаків СУ-35 і СУ-34, а також місця зберігання авіаційного пального на аеродромі. Як зазначається, звідти війська рф активно атакують КАБами українські території.Вночі росіяни писали в соцмережах про роботу ППО, прольоти великої кількості безпілотників та потужні вибухи й пожежу в районі місцевого аеродрому. А супутниковий моніторинг зафіксував чотири осередки пожеж на території аеродрому.«СБУ продовжує проводити активні заходи, щоб зменшити спроможність ворога тероризувати мирні українські міста винищувачами з КАБами. Демілітаризація російських військових аеродромів триватиме, бо ворог не повинен почуватися спокійно навіть на своїй території», — сказав співрозмовник hromadske.

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