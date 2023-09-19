На Волині п'яний водій намагався «відкупитися» від патрульних

На Волині п'яний водій намагався «відкупитися» від патрульних
П’ять тисяч гривень за непритягнення до адмінвідповідальності: у Нововолинську поліцейські задокументували факт надання неправомірної вигоди.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Учора, 2 жовтня, у Нововолинську наряд групи реагування патрульної поліції за порушення правил дорожнього руху зупинив автомобіль Fiat Doblo. За кермом транспортного засобу перебував 47-річний місцевий житель. З’ясувалось, що водій керував автомобілем у стані сп’яніння.

Результати освідування показали 0.68 проміле алкоголю в крові.

За непритягнення його до адміністративної відповідальності водій надав поліцейським неправомірну вигоду – 5 тис. грн.

На місце пригоди виїхала слідчо-оперативна група, факт надання хабара належним чином задокументували, гроші вилучили.

За цим фактом слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України.
На Волині п'яний водій намагався «відкупитися» від патрульних

Окрім того, на правопорушника поліцейські скали адміністративні матеріали за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортом у стані сп’яніння на правопорушника поліцейські склали адміністративний протокол та ч. 5 ст. 121 (Порушення правил користування ременями безпеки або мотошоломами) КУпАП.
На Волині п'яний водій намагався «відкупитися» від патрульних


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Теги: Волинь, Нововолинськ, водій, хабар
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