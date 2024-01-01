ЗСУ перекинули на Курщину свої найкращі танки, - Forbes

Українське командування перекинуло найкращі шведські та німецькі танки до Курської області Росії. Це свідчить про важливість цього напрямку.Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі Forbes."Те, що українське командування готове ризикувати Strv 122 і Leopard 2A6 в Курську, свідчить про важливість, яку вони надають українському вторгненню до області", - зазначає видання.Так, за даними журналістів, 21 механізована бригада і 225 штурмовий батальйон були оснащені бойовими машинами CV90 шведського виробництва та танками шведського або німецького виробництва - Strv 122 або Leopard 2A6.Наступ на Курщину, пише Forbes, був ризикованим, оскільки туди було спрямовано "останні добре оснащені підрозділи"."Вторгнення коштує українцям вразливих міст і незамінної техніки. Поки що це ціна, яку вони готові заплатити, щоб захопити і, сподіваємось, утримати невелику частину Росії", - додали журналісти.Нагадаємо, раніше президент Українизаявив, що операція у Курській області сповільнила наступ росіян на Донеччині, продемонструвала силу української армії світу та підняла бойовий дух військових.