ЗСУ перекинули на Курщину свої найкращі танки, - Forbes

ЗСУ перекинули на Курщину свої найкращі танки, - Forbes
Українське командування перекинуло найкращі шведські та німецькі танки до Курської області Росії. Це свідчить про важливість цього напрямку.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі Forbes.

"Те, що українське командування готове ризикувати Strv 122 і Leopard 2A6 в Курську, свідчить про важливість, яку вони надають українському вторгненню до області", - зазначає видання.

Так, за даними журналістів, 21 механізована бригада і 225 штурмовий батальйон були оснащені бойовими машинами CV90 шведського виробництва та танками шведського або німецького виробництва - Strv 122 або Leopard 2A6.

Наступ на Курщину, пише Forbes, був ризикованим, оскільки туди було спрямовано "останні добре оснащені підрозділи".

"Вторгнення коштує українцям вразливих міст і незамінної техніки. Поки що це ціна, яку вони готові заплатити, щоб захопити і, сподіваємось, утримати невелику частину Росії", - додали журналісти.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що операція у Курській області сповільнила наступ росіян на Донеччині, продемонструвала силу української армії світу та підняла бойовий дух військових.

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Теги: Росія, Україна, війна
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