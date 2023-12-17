Книгозбірня на Волині отримала відзнаку всеукраїнського конкурсу у номінації «Інклюзивна бібліотека»





Як розповіла Оксана Мельничук, участь у проєкті стала можливою, тому що в книгозбірні напередодні встановили пандус та облаштували доступний простір "Крила".



"Бібліотека розташована на другому поверсі. У нас таке приміщення, що на першому лише фоє і людям на кріслах колісних та мамам з візочками не зовсім зручно до нас приходити. Тому виникла ідея облаштувати для них такий простір", — каже Оксана Мельничук.



У вересні на території бібліотеки також облаштували бібліодворик.



Завдяки місцевим жителям, були виготовлені вуличні меблі з піддонів, які слугуватимуть для проведення різних творчих заходів та майстерок на вулиці, каже Оксана Мельничук.



"На території бібліодворика з'явилися яскраві лавки, інформаційний стенд та чудова дитяча хатинка у виконанні місцевого майстра Віктор Куляша. А неймовірні місцеві жителі взяли участь у розфарбовувані вуличних меблів", — додала директорка книгозбірні.



Скільки коштів витратили на облаштування пандуса та бібліодворика Оксана Мельничук не назвала.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Торчинська публічна книгозбірня отримала відзнаку всеукраїнського конкурсу у номінації "Інклюзивна бібліотека".Як розповіла Суспільному телефоном директорка бібліотеки, участь у проєкті стала можливою, тому що в книгозбірні напередодні встановили пандус та облаштували доступний простір "Крила"."Бібліотека розташована на другому поверсі. У нас таке приміщення, що на першому лише фоє і людям на кріслах колісних та мамам з візочками не зовсім зручно до нас приходити. Тому виникла ідея облаштувати для них такий простір", — каже Оксана Мельничук.У вересні на території бібліотеки також облаштували бібліодворик.Завдяки місцевим жителям, були виготовлені вуличні меблі з піддонів, які слугуватимуть для проведення різних творчих заходів та майстерок на вулиці, каже Оксана Мельничук."На території бібліодворика з'явилися яскраві лавки, інформаційний стенд та чудова дитяча хатинка у виконанні місцевого майстра. А неймовірні місцеві жителі взяли участь у розфарбовувані вуличних меблів", — додала директорка книгозбірні.Скільки коштів витратили на облаштування пандуса та бібліодворика Оксана Мельничук не назвала.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію