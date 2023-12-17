Книгозбірня на Волині отримала відзнаку всеукраїнського конкурсу у номінації «Інклюзивна бібліотека»
Сьогодні, 14:44
Торчинська публічна книгозбірня отримала відзнаку всеукраїнського конкурсу у номінації "Інклюзивна бібліотека".
Як розповіла Суспільному телефоном директорка бібліотеки Оксана Мельничук, участь у проєкті стала можливою, тому що в книгозбірні напередодні встановили пандус та облаштували доступний простір "Крила".
"Бібліотека розташована на другому поверсі. У нас таке приміщення, що на першому лише фоє і людям на кріслах колісних та мамам з візочками не зовсім зручно до нас приходити. Тому виникла ідея облаштувати для них такий простір", — каже Оксана Мельничук.
У вересні на території бібліотеки також облаштували бібліодворик.
Завдяки місцевим жителям, були виготовлені вуличні меблі з піддонів, які слугуватимуть для проведення різних творчих заходів та майстерок на вулиці, каже Оксана Мельничук.
"На території бібліодворика з'явилися яскраві лавки, інформаційний стенд та чудова дитяча хатинка у виконанні місцевого майстра Віктор Куляша. А неймовірні місцеві жителі взяли участь у розфарбовувані вуличних меблів", — додала директорка книгозбірні.
Скільки коштів витратили на облаштування пандуса та бібліодворика Оксана Мельничук не назвала.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Як розповіла Суспільному телефоном директорка бібліотеки Оксана Мельничук, участь у проєкті стала можливою, тому що в книгозбірні напередодні встановили пандус та облаштували доступний простір "Крила".
"Бібліотека розташована на другому поверсі. У нас таке приміщення, що на першому лише фоє і людям на кріслах колісних та мамам з візочками не зовсім зручно до нас приходити. Тому виникла ідея облаштувати для них такий простір", — каже Оксана Мельничук.
У вересні на території бібліотеки також облаштували бібліодворик.
Завдяки місцевим жителям, були виготовлені вуличні меблі з піддонів, які слугуватимуть для проведення різних творчих заходів та майстерок на вулиці, каже Оксана Мельничук.
"На території бібліодворика з'явилися яскраві лавки, інформаційний стенд та чудова дитяча хатинка у виконанні місцевого майстра Віктор Куляша. А неймовірні місцеві жителі взяли участь у розфарбовувані вуличних меблів", — додала директорка книгозбірні.
Скільки коштів витратили на облаштування пандуса та бібліодворика Оксана Мельничук не назвала.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Боєць з Волині отримав нагороду від Сирського
Сьогодні, 15:42
На Львівщині буйвіл спричинив смертельну ДТП: медики врятували одного з постраждалих
Сьогодні, 15:17
Книгозбірня на Волині отримала відзнаку всеукраїнського конкурсу у номінації «Інклюзивна бібліотека»
Сьогодні, 14:44
ЗСУ перекинули на Курщину свої найкращі танки, - Forbes
Сьогодні, 14:09
У Курській області загинув Герой з Волині Іван Петрунін
Сьогодні, 13:41