На Львівщині буйвіл спричинив смертельну ДТП: медики врятували одного з постраждалих





Про це повідомили ДСНС та Перше медичне об'єднання Львова, пише



Аварія сталася ще 30 вересня. Рано-вранці 47-річний водій Volkswagen passat підвозив з містечка Угнів до Львова двох хлопців-студентів на навчання.



Раптом на дорогу поблизу с. Річки Львівського району вискочив буйвіл. Через погану видимість водій не встиг зреагувати та злетів у кювет.



Один із пасажирів — 18-річний студент Львівської політехніки Максим Андрейко — опритомнів, лише коли на місце аварії прибули рятувальники. У хлопця дуже боліли голова та шия, а зуби були вибиті. Рятувальники зазначають, що другий пасажир також постраждав, але про його шпиталізацію не повідомляли.



Поруч з місцем аварії лежав буйвіл. Легкова автівка від зіткнення з твариною майже тонну завважки стояла в кюветі вщент розтрощена. Для ліквідації наслідків аварії залучили 11 рятувальників та 3 одиниці спецтехніки.



Водій машини був затиснутий понівеченими конструкціями автомобіля. Рятувальники за допомогою гідравлічного інструмента деблокували чоловіка та передали медикам. Однак від травм він помер на місці події.



Максима доправили до лікарні з важкою черепно-мозковою травмою. Комп'ютерна томографія показала, що в нього вдавлений перелом лобної кістки. Через серйозність травми медики терміново провели операцію, щоб якнайшвидше забрати уламки кістки.



Наразі у хлопця є невеликий дефект в лобній кістці розміром 2х2,5 сантиметри. Його чекає повторна операція для закриття цього дефекту.



Зараз Максим почувається ліпше, а лікарі відзначають позитивну динаміку. Уже на другий день після операції хлопець став самостійно пересуватися палатою.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Львівській області легкова машина перекинулася в кювет через буйвола, який раптово вискочив на дорогу. Водій загинув на місці, а двоє його пасажирів постраждали. Львівські медики врятували хлопця, який зазнав складної черепно-мозкової травми.Про це повідомили ДСНС та Перше медичне об'єднання Львова, пише Громадське Аварія сталася ще 30 вересня. Рано-вранці 47-річний водій Volkswagen passat підвозив з містечка Угнів до Львова двох хлопців-студентів на навчання.Раптом на дорогу поблизу с. Річки Львівського району вискочив буйвіл. Через погану видимість водій не встиг зреагувати та злетів у кювет.Один із пасажирів — 18-річний студент Львівської політехніки— опритомнів, лише коли на місце аварії прибули рятувальники. У хлопця дуже боліли голова та шия, а зуби були вибиті. Рятувальники зазначають, що другий пасажир також постраждав, але про його шпиталізацію не повідомляли.Поруч з місцем аварії лежав буйвіл. Легкова автівка від зіткнення з твариною майже тонну завважки стояла в кюветі вщент розтрощена. Для ліквідації наслідків аварії залучили 11 рятувальників та 3 одиниці спецтехніки.Водій машини був затиснутий понівеченими конструкціями автомобіля. Рятувальники за допомогою гідравлічного інструмента деблокували чоловіка та передали медикам. Однак від травм він помер на місці події.Максима доправили до лікарні з важкою черепно-мозковою травмою. Комп'ютерна томографія показала, що в нього вдавлений перелом лобної кістки. Через серйозність травми медики терміново провели операцію, щоб якнайшвидше забрати уламки кістки.Наразі у хлопця є невеликий дефект в лобній кістці розміром 2х2,5 сантиметри. Його чекає повторна операція для закриття цього дефекту.Зараз Максим почувається ліпше, а лікарі відзначають позитивну динаміку. Уже на другий день після операції хлопець став самостійно пересуватися палатою.

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