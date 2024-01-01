Боєць з Волині отримав нагороду від Сирського

Боєць з Волині отримав нагороду від Сирського
31-річний гранатометник Володимир із селища Олика на Волині на передовій лінії фронту отримав відзнаку "За бойову доблесть" від головнокомандувача Збройних Сил України, генерала Олександра Сирського.

Про це 3 жовтня повідомили в обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки, пише Суспільне.

1 березня 2022 Володимир став добровольцем та розпочав службу у 68-ій Окремій єгерській бригаді імені Олекси Довбуша Оперативного командування Захід. Молодого бійця зарахували в штат другого Окремого стрілецького батальйону.

Вже в травні 2022 року військовослужбовець у складі підрозділу виконував бойові завдання на Лиманському напрямку, потім із побратимами звільняв від окупантів П’ятихатки на Запорізькому напрямку.

З травня 2024 року Володимир із позивним “Джокер” почав служити у роті вогневої підтримки на посаді командира гранатометного відділення.

У червні цього року "Джокер" відвоював українські позиції на Покровському напрямку. Молодший сержант отримав бойове завдання з оборони та прикриття дружнього підрозділу піхоти під час активного наступу противника.

Вночі росіяни обстріляли позиції, де перебував "Джокер" з побратимом. Частково пошкодили МК-19. Після авіаційної атаки Володимир надав першу медичну допомогу військовослужбовцям, які на сусідній позиції отримали поранення у результаті скиду з ворожого fpv-дрона.
Боєць з Волині отримав нагороду від Сирського

Тоді довелось прийняти бій із вісьмома танками російської армії, які рухались на українські позиції. Один танка вдалось підстрелити з РПГ-22. Після цього прицільно відпрацював по танку з АТ-4: внаслідок влучання з російського танка злетіла гусенична стрічка. Екіпаж почав тікати у напрямку лісопосадки. Командир відділення разом із побратимом таки дістали російських танкістів, поранивши двох.
Боєць з Волині отримав нагороду від Сирського

Волинянин із гранатомета відкрив прицільний вогонь по ворожій штурмовій групі, яка здійснила висадку з БМП.
Боєць з Волині отримав нагороду від Сирського

Після доби оборони, під постійним вогневим натиском, "Джокер" вступив у стрілецький бій із близької відстані та встиг попередити про близьке розташування противника інший український піхотний підрозділ, який рухався у напрямку ворога, не маючи даної інформації.

Рубіж оборони було втримано, ворог відступив.

Довідково: У телефонному коментарі Суспільному речниця Волинського обласного ТЦК та СП Уляна Кравчук розповіла, що нагорода "За бойову доблесть" — нова. Її вручає Головнокомандувач ЗСУ. Таких нагород в Україні станом на початок жовтня отримали лише двоє військовослужбовців — один з Волині, інший з Тернопільщини.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна, Волинь, варте уваги
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Ми знаходимо час на манікюр, але на похід до лікаря – ні»: розмова із засновницею Фонду боротьби з раком Марією Адамчук-Коротицькою
Від Гаррі Поттера до озвучення зупинок: як незрячий лучанин Віталій Ткачук змінює наше місто
Ukrainian Spirit у Луцьку: вишукані подарунки для справжніх цінителів. Реклама
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Instagram як платформа для таргетованої реклами: секрети успіху
Сьогодні, 15:49
Боєць з Волині отримав нагороду від Сирського
Сьогодні, 15:42
На Львівщині буйвіл спричинив смертельну ДТП: медики врятували одного з постраждалих
Сьогодні, 15:17
Книгозбірня на Волині отримала відзнаку всеукраїнського конкурсу у номінації «Інклюзивна бібліотека»
Сьогодні, 14:44
ЗСУ перекинули на Курщину свої найкращі танки, - Forbes
Сьогодні, 14:09
Схожі новини
Четверо волинян повернулися з російського полону Четверо волинян повернулися з російського полону
04 січень, 09:54
У Курській області загинув Герой з Волині Іван Петрунін У Курській області загинув Герой з Волині Іван Петрунін
Сьогодні, 13:41
На Донеччині загинув Герой з Волині Віктор Клімчук На Донеччині загинув Герой з Волині Віктор Клімчук
02 жовтень, 18:02
Від важкої хвороби помер Герой з Волині Володимир Назаревич Від важкої хвороби помер Герой з Волині Володимир Назаревич
02 жовтень, 15:11
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Instagram як платформа для таргетованої реклами: секрети успіху
Сьогодні, 15:49
 0
Боєць з Волині отримав нагороду від Сирського
Сьогодні, 15:42
 0
На Львівщині буйвіл спричинив смертельну ДТП: медики врятували одного з постраждалих
Сьогодні, 15:17
 0
Книгозбірня на Волині отримала відзнаку всеукраїнського конкурсу у номінації «Інклюзивна бібліотека»
Сьогодні, 14:44
 0
ЗСУ перекинули на Курщину свої найкращі танки, - Forbes
Сьогодні, 14:09
 0
Медіа
відео
1/8