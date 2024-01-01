Боєць з Волині отримав нагороду від Сирського
Сьогодні, 15:42
31-річний гранатометник Володимир із селища Олика на Волині на передовій лінії фронту отримав відзнаку "За бойову доблесть" від головнокомандувача Збройних Сил України, генерала Олександра Сирського.
Про це 3 жовтня повідомили в обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки, пише Суспільне.
1 березня 2022 Володимир став добровольцем та розпочав службу у 68-ій Окремій єгерській бригаді імені Олекси Довбуша Оперативного командування Захід. Молодого бійця зарахували в штат другого Окремого стрілецького батальйону.
Вже в травні 2022 року військовослужбовець у складі підрозділу виконував бойові завдання на Лиманському напрямку, потім із побратимами звільняв від окупантів П’ятихатки на Запорізькому напрямку.
З травня 2024 року Володимир із позивним “Джокер” почав служити у роті вогневої підтримки на посаді командира гранатометного відділення.
У червні цього року "Джокер" відвоював українські позиції на Покровському напрямку. Молодший сержант отримав бойове завдання з оборони та прикриття дружнього підрозділу піхоти під час активного наступу противника.
Вночі росіяни обстріляли позиції, де перебував "Джокер" з побратимом. Частково пошкодили МК-19. Після авіаційної атаки Володимир надав першу медичну допомогу військовослужбовцям, які на сусідній позиції отримали поранення у результаті скиду з ворожого fpv-дрона.
Тоді довелось прийняти бій із вісьмома танками російської армії, які рухались на українські позиції. Один танка вдалось підстрелити з РПГ-22. Після цього прицільно відпрацював по танку з АТ-4: внаслідок влучання з російського танка злетіла гусенична стрічка. Екіпаж почав тікати у напрямку лісопосадки. Командир відділення разом із побратимом таки дістали російських танкістів, поранивши двох.
Волинянин із гранатомета відкрив прицільний вогонь по ворожій штурмовій групі, яка здійснила висадку з БМП.
Після доби оборони, під постійним вогневим натиском, "Джокер" вступив у стрілецький бій із близької відстані та встиг попередити про близьке розташування противника інший український піхотний підрозділ, який рухався у напрямку ворога, не маючи даної інформації.
Рубіж оборони було втримано, ворог відступив.
Довідково: У телефонному коментарі Суспільному речниця Волинського обласного ТЦК та СП Уляна Кравчук розповіла, що нагорода "За бойову доблесть" — нова. Її вручає Головнокомандувач ЗСУ. Таких нагород в Україні станом на початок жовтня отримали лише двоє військовослужбовців — один з Волині, інший з Тернопільщини.
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Про це 3 жовтня повідомили в обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки, пише Суспільне.
1 березня 2022 Володимир став добровольцем та розпочав службу у 68-ій Окремій єгерській бригаді імені Олекси Довбуша Оперативного командування Захід. Молодого бійця зарахували в штат другого Окремого стрілецького батальйону.
Вже в травні 2022 року військовослужбовець у складі підрозділу виконував бойові завдання на Лиманському напрямку, потім із побратимами звільняв від окупантів П’ятихатки на Запорізькому напрямку.
З травня 2024 року Володимир із позивним “Джокер” почав служити у роті вогневої підтримки на посаді командира гранатометного відділення.
У червні цього року "Джокер" відвоював українські позиції на Покровському напрямку. Молодший сержант отримав бойове завдання з оборони та прикриття дружнього підрозділу піхоти під час активного наступу противника.
Вночі росіяни обстріляли позиції, де перебував "Джокер" з побратимом. Частково пошкодили МК-19. Після авіаційної атаки Володимир надав першу медичну допомогу військовослужбовцям, які на сусідній позиції отримали поранення у результаті скиду з ворожого fpv-дрона.
Тоді довелось прийняти бій із вісьмома танками російської армії, які рухались на українські позиції. Один танка вдалось підстрелити з РПГ-22. Після цього прицільно відпрацював по танку з АТ-4: внаслідок влучання з російського танка злетіла гусенична стрічка. Екіпаж почав тікати у напрямку лісопосадки. Командир відділення разом із побратимом таки дістали російських танкістів, поранивши двох.
Волинянин із гранатомета відкрив прицільний вогонь по ворожій штурмовій групі, яка здійснила висадку з БМП.
Після доби оборони, під постійним вогневим натиском, "Джокер" вступив у стрілецький бій із близької відстані та встиг попередити про близьке розташування противника інший український піхотний підрозділ, який рухався у напрямку ворога, не маючи даної інформації.
Рубіж оборони було втримано, ворог відступив.
Довідково: У телефонному коментарі Суспільному речниця Волинського обласного ТЦК та СП Уляна Кравчук розповіла, що нагорода "За бойову доблесть" — нова. Її вручає Головнокомандувач ЗСУ. Таких нагород в Україні станом на початок жовтня отримали лише двоє військовослужбовців — один з Волині, інший з Тернопільщини.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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