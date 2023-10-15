Сікорський прокоментував повідомлення УІНП про ексгумацію жертв Волинської трагедії

Сікорський прокоментував повідомлення УІНП про ексгумацію жертв Волинської трагедії
Очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що під час переговорів у Києві отримав запевнення, що питання ексгумації жертв Волинської трагедії буде вирішене.

Про це він сказав в інтерв'ю Польському радіо, пише Суспільне.

За словами Сікорського, у Польщі існує національний консенсус щодо ексгумації жертв Волинської трагедії. Її домагаються, зокрема, президент Анджей Дуда, а також спікер Сейму Шимон Головня і міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш.

Міністр зазначив, що під час переговорів у Києві отримав запевнення, що питання ексгумації жертв Волинської трагедії буде вирішене.

"Розмовляючи в Києві три тижні тому, я сказав, що отримав запевнення, що це питання буде вирішено. Нехай воно буде вирішене, бо ми хочемо його вирішити не для того, щоб дратувати Україну, а для того, щоб польсько-українське примирення, дружба, союз були без цього болючого питання", – сказав Сікорський.

На запитання ведучої, чи справді дійшло до конфлікту на зустрічі між Зеленським та Сікорським у Києві, про який повідомляли ЗМІ, він відповів: "Я справді можу поставити питання руба. За їхніми плодами пізнаємо їх".

Голову МЗС також запитали, чи згоден він із Косіняком-Камишем, що без розв'язання питання ексгумації не буде згоди Польщі на вступ України до ЄС.

"Я переконую українську сторону, що краще це розв'язати до того, як ми дійдемо до таких радикальних рішень. І українська сторона натякає, що, можливо, це можна владнати", – сказав він.

Сікорський зазначив, що в середу з'явився перший сигнал з українського боку про пошук останків жертв Волинської трагедії.

"Я сподіваюся, що цей християнський обов'язок буде просто виконаний", – сказав міністр.

Раніше Український інститут національної памʼяті має намір провести пошукові роботи жертв Волинської трагедії на запит польських громадян. Пошук відбудеться у 2025 році на території Рівненської області.

Раніше в ефірі Polsat News віцепремʼєр та міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що Україна не увійде до ЄС без розв'язання проблеми Волинської трагедії. За його словами, реальна політика вимагає "поставити ультиматум".

Анджей Дуда прокоментував заяву віцепремʼєра і сказав, що "дійти згоди в усіх складних питань, у тому числі й історичних, також є інтересом України". Він додав, що "українці мають багато проблем зі своїм минулим" часів Другої світової війни. Дуда зазначив, що Путін напав на Україну, щоб зупинити її інтеграцію в ЄС, а хто блокуватиме це питання, той відповідає політиці Кремля.

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Теги: Волинська трагедія, Польща
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