Захищаючи Україну, поліг Герой з Волині Олег Ющук

Олег Ющук.



Про це



"Знову сумна звістка сколихнула нашу громаду. Непоправна втрата на фронті. 2 жовтня 2024 року в районі населеного пункту Торецьк, Донецької області загинув наш земляк житель села Заболотці Олег ЮЩУК, 1981 року народження.



Висловлюємо щирі співчуття дружині, дітям, рідним та близьким.

Вічна памʼять нашому Герою", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що інформацію щодо прибуття тіла та чину поховання буде повідомлено згодом.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На війні загинув Герой з ВолиніПро це повідомили у Литовезькій громаді."Знову сумна звістка сколихнула нашу громаду. Непоправна втрата на фронті. 2 жовтня 2024 року в районі населеного пункту Торецьк, Донецької області загинув наш земляк житель села Заболотці Олег ЮЩУК, 1981 року народження.Висловлюємо щирі співчуття дружині, дітям, рідним та близьким.Вічна памʼять нашому Герою", - йдеться в повідомленні.Зазначається, що інформацію щодо прибуття тіла та чину поховання буде повідомлено згодом.

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