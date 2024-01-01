Захищаючи Україну, поліг Герой з Волині Олег Ющук
Сьогодні, 17:16
На війні загинув Герой з Волині Олег Ющук.
Про це повідомили у Литовезькій громаді.
"Знову сумна звістка сколихнула нашу громаду. Непоправна втрата на фронті. 2 жовтня 2024 року в районі населеного пункту Торецьк, Донецької області загинув наш земляк житель села Заболотці Олег ЮЩУК, 1981 року народження.
Висловлюємо щирі співчуття дружині, дітям, рідним та близьким.
Вічна памʼять нашому Герою", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що інформацію щодо прибуття тіла та чину поховання буде повідомлено згодом.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у Литовезькій громаді.
"Знову сумна звістка сколихнула нашу громаду. Непоправна втрата на фронті. 2 жовтня 2024 року в районі населеного пункту Торецьк, Донецької області загинув наш земляк житель села Заболотці Олег ЮЩУК, 1981 року народження.
Висловлюємо щирі співчуття дружині, дітям, рідним та близьким.
Вічна памʼять нашому Герою", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що інформацію щодо прибуття тіла та чину поховання буде повідомлено згодом.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Захищаючи Україну, поліг Герой з Волині Олег Ющук
Сьогодні, 17:16
Instagram як платформа для таргетованої реклами: секрети успіху
Сьогодні, 15:49
Боєць з Волині отримав нагороду від Сирського
Сьогодні, 15:42