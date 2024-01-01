Захищаючи Україну, поліг Герой з Волині Олег Ющук

Захищаючи Україну, поліг Герой з Волині Олег Ющук
На війні загинув Герой з Волині Олег Ющук.

Про це повідомили у Литовезькій громаді.

"Знову сумна звістка сколихнула нашу громаду. Непоправна втрата на фронті. 2 жовтня 2024 року в районі населеного пункту Торецьк, Донецької області загинув наш земляк житель села Заболотці Олег ЮЩУК, 1981 року народження.

Висловлюємо щирі співчуття дружині, дітям, рідним та близьким.
Вічна памʼять нашому Герою", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що інформацію щодо прибуття тіла та чину поховання буде повідомлено згодом.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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