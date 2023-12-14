Житель Сумщини скористався «липовим» румунським паспортом, аби через «Ягодин» в'їхати в Україну

Житель Сумщини скористався «липовим» румунським паспортом, аби через «Ягодин» в'їхати в Україну
Псевдорумуна виявили учора вранці в пункті пропуску для залізничного сполучення «Ягодин» прикордонники Волинського загону.

Про це повідомили у пресслужбі Волинського прикордонного загону.

Під час оформлення потяга сполученням Холм – Київ один із пасажирів надав на контроль паспорт громадянина Румунії. В ході перевірки документа в інспектора виникли сумніви щодо його дійсності.

Дослідивши паспорт за допомогою спеціального обладнання, прикордонники з'ясували, що він містить ознаки підробки.

Згодом охоронці кордону вияснили, що чоловік насправді є громадянином України, 48-річним мешканцем Сумської області. А «липовий» румунський паспорт придбав за 2300 доларів США. Крім того, фальшивим виявилося й посвідчення водія, яке подорожній також пред’явив прикордонникам.
Житель Сумщини скористався «липовим» румунським паспортом, аби через «Ягодин» в'їхати в Україну

Відносно громадянина прикордонники склали адміністративні документи за ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України». Про факт використання чоловіком підроблених документів проінформували співробітників Національної поліції.


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Теги: Волинь, кордон, ухилянт
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